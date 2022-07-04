Похований у трьох трунах із золота, срібла та сталі: вчені продовжують пошуки гробниці Аттіли

Знаменитий древній воєначальник помер у віці 58 років у першу шлюбну ніч після весілля зі своєю новою дружиною.

Вождь древнього племені гунів, Аттіла, наводив жах жителів як Західної, і Східної Римської імперії в 5 столітті нашої ери. Гуни постійно вдиралися на територію обох стародавніх держав і спустошували їхні поселення. Але досі вчені сперечаються, чи помер Аттіла природно смертю, чи його вбила нова дружина, а найголовніше: де знаходиться його гробниця? Декілька вчених висловили свої припущення в статті для Live Science.

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Під керівництвом Аттіли гуни досягли свого найвищого розквіту. Вони змогли підпорядкувати багато різних племен і в результаті створити державне утворення, яке простягалося від річки Рейн на Заході до річки Волга на сході. Він був постійною загрозою для столиць двох імперій — Риму та Константинополя, але так і не пограбував жодне з цих міст. Римляни називали Аттілу Flagellum Dei або "бич Божий". Він змушував імператорів Західної та Римської імперій платити йому величезну данину в обмін на мир, який зазвичай зберігався не довго.

[ + – ] Під керівництвом Аттіли гуни досягли свого найвищого розквіту. Вони змогли підкорити багато різних племен і в результаті створити державне утворення, яке протиралося від річки Рейн на Заході до річки Волга на сході Фото: wikipedia

Згідно з історичними джерелами, Аттіла народився в 395 році, правив гунами з 434 року до своєї смерті в 453-му. Відомо, що він помер у першу шлюбну ніч зі своєю новою дружиною, на ім'я Ільдіко. Але вчені не повністю впевнені в тому, чи була це природна смерть, чи вождя гунів вбила "улюблена" дружина.

У будь-якому разі Аттіла помер у віці 58 років, але його гробницю, або просто могилу, так і не знайшли. І досі вчені будують припущення, де вона може бути. Адже про військові походи збереглося набагато більше історичних даних, ніж про місце його поховання.

[ + – ] Аттіла, вождь гунів. Фрагмент фрески Ежена Делакруа Фото: wikipedia

"Єдиним збереженим письмовим джерелом, в якому згадується похорон Аттіли, є праця готського історика Йордана, який жив у 6 столітті нашої ери. Цей історичний твір називається "Про походження та діяння гетів" або просто "Гетика". У цій книзі Йордан написав, що Аттілу поховали в потрійній труні, перша, у якому лежало тіло, зроблена із золота, друга — зі срібла, і зовнішня труна зроблена з заліза, на думку Йордана, дорогоцінні метали були символом багатства, яке придбав для гунів їхній вождь, а залізо символізувало військову міць цього давнього племені", — каже Жофія Масек з Угорської академії наук.

[ + – ] Бенкет Аттіли. Художник Мор Тан (1870 рік) Фото: wikipedia

Згідно із записами, які залишив Йордан, усіх людей, які будували гробницю для Аттіли, вбили. Це зроблено для того, щоб ніхто не дізнався про місце його поховання. Згідно з книгою готського історика, Аттілу поховали разом з різними коштовностями та прикрасами, а також зі зброєю.

Вчені вважають, що точне місцезнаходження гробниці вождя гунів виявити дуже складно. І навіть якщо це станеться, і цю гробницю знайдуть, немає жодної впевненості в тому, що її давно не пограбували та зруйнували.

"Я припускаю, що його могли поховати десь на території Великої Угорської низовини (ця рівнина займає майже половину території сучасної Угорщини й має також назву Альфельд – прим. ред). Десь тут в Аттіли, якщо висловлюватись сучасною мовою, була своя штаб-квартира. І, можливо, могила вождя гунів знаходиться поруч із цим місцем, мені здається, що потрібно шукати це місце біля річки. Можливо ця гробниця і вціліла, якщо звичайно її не пограбували сотні років тому", — каже Ласло Веспремі з Католицького університету ім. Пазмані Петра в Будапешті, Угорщина.

[ + – ] Гунни руйнують римську віллу в Галлії. Ілюстрація художника G. Rochegrosse (1910) Фото: wikipedia

За словами вченого, багато людей намагалися знайти місце поховання Аттіла, починаючи з 13 століття. Але це місце шукали переважно біля руїн стародавніх римських поселень. Але так нічого ніхто не знайшов.

Жофія Масек також підтримує ідею про те, що могилу Аттіли потрібно шукати на території Великої Угорської низовини. Але, можливо, ця могила знаходиться на території сучасної Сербії або Румунії, де є частини цієї низовини, вважає вчена.

[ + – ] Аттіла зі своїми воїнами. Ілюстрація Фото: Seneca-Guns

"Існує ймовірність того, що гробницю Аттили вже знайшли. Просто це поховання ніяк не пов'язували з вождем гунів. Наприклад, в Угорщині виявлено місце поховання великої кількості золотих артефактів, які належать якраз до 5 століття. Але в цьому місці не виявлено людських останків і досі не ясно, для кого призначалися ці предмети", — каже Валерія Кульчар із Сегедського університету, Угорщина.

За словами Масек, можливо, могилу Аттіли ніколи і не знайдуть і це назавжди залишиться таємницею.

Як уже писав Фокус, вчені вперше в історії зайнялися розкопками гробниці, пов'язаної з королем Артуром.