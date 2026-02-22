Действительно ли один из 200 мужчин является родственником Чингисхана: ученые нашли ответ

Новое исследование позволило прояснить ситуацию с легендой, распространенной в Центральной Азии.

Генетические данные, найденные в царских гробницах в Казахстане проливают свет на связи региона с Чингисханом и Монгольской империей. Ученые провели анализ ДНК правящей элиты Золотой Орды, северо-западного ответвления Монгольской империи, и выяснили, имеет ли генетическую связь с Чингисханом один из 200 мужчин в Центральной Азии, согласно легенде. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, средневековый генетический ландшафт Центральной Азии уже известен благодаря предыдущим исследованиям, они получили первое свидетельство древней ДНК, подтверждающее генетическое происхождение правящей элиты Золотой Орды.

Відео дня

Золотая Орда была основана и управлялась старшим сыном Чингисхана, Джучи, и его потомками. Согласно местным легендам, в одной из четырех гробниц, генетические данные из которой были получены во время исследования, находятся останки самого Джучи. Три другие гробницы принадлежали другим представителям правящей элиты Золотой Орды и свидетельствуют о смешении монгольских культурных обычаев с местной культурой. Археологи решили проверить правдивость этих историй.

Анализ геномов правителей Золотой Орды позволил определить, что эти четыре человека ведут свою родословную от жителей Монгольского плато. Ученые обнаружили доказательства того, что их Y-хромосомы являются частью ветви кластера C3*.

Около 20 лет назад ученые проследили происхождение фрагментов ДНК, обнаруженных в Y-хромосоме, называемых кластером C3*, до средневековых жителей Монгольского плато. Сегодня этот кластер C3* присутствует в геноме многих людей в Центральной Азии. Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что одной из причин широкого распространения кластера C3* является обширная сфера влияния Монгольской империи. Это даже подпитывает распространенное мнение о том, что один из 200 мужчин в Центральной Азии является родственником Чингисхана.

Несмотря на то, что были обнаружены свидетельства наличия кластера C3* в геноме правящей элиты Золотой Орды, он встречается в геноме современных людей с гораздо меньшей частотой. Это значит, что легенда о том, что многие мужчины в Центральной Азии являются потомками Чингисхана, скорее всего неверна.

Обнаруженная ветвь генома правящей элиты Золотой Орды относится к кластеру C3*, но встречается она не так часто, как более крупная ветвь. Тогда возникает вопрос: какая генетическая ветвь, если таковая имеется, присутствует в геноме Чингисхана? Вполне логично, что правящая элита Монгольской империи могла иметь схожий геномный фон. Если Золотая Орда была основана потомками Джучи, могли ли геномы этой элиты быть похожи на геном Чингисхана?

Пока не будет обнаружено место захоронения самого Чингисхана, ученые не могут утверждать это наверняка. Но ученые теперь имеют более четкое представление о том, как мог выглядеть геном правящего класса Монгольской империи, что открывает новые возможности для дальнейших исследований.

Фокус уже писал о том, кем на самом деле был Чингисхан. Чингисхан основал самую большую империю, которой не существовало ни до, ни после него, и охватывала она большую часть Азии и часть Европы.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что инверсия магнитного поля нашей планеты может продолжаться намного дольше, чем предполагалось. Будущее изменение магнитного поля может привести к катастрофическим последствиям для человечества.