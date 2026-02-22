Что-то изменило магнитное поле Земли 40 млн лет назад: в будущем люди могут стать мутантами

Ученые выяснили, что инверсия магнитного поля нашей планеты может продолжаться намного дольше, чем предполагалось. Будущее изменение магнитного поля может привести к катастрофическим последствиям для человечества.

Исследователи обнаружили период более медленного изменения направления магнитного поля Земли, произошедшего 40 миллионов лет назад. Если такие инверсии магнитного поля являются нормой, то следующее такое событие может привести к разрушению атмосферы и сложным генетическим мутациям всего живого на планете. Исследование опубликован в журнале Communications Earth & Environment, пишет ScienceAlert.

Инверсия магнитного поля — это изменение направления магнитного поля Земли. Во время инверсии северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, и стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. Такое изменение магнитного поля ни разу не происходило за время существования современного человека. Последний раз инверсия магнитного поля произошла примерно 775 тысяч лет.

Инверсия магнитного поля Земли обусловлена движениями во внешнем ядре планеты, состоящем из жидкого железа и никеля, толщиной около 2200 километров. Хотя это внешнее ядро постоянно находится в движении, иногда оно становится настолько нестабильным, что магнитные полюса меняют свое положение.

Считается, что за последние 170 миллионов лет произошло около 540 инверсий магнитного поля Земли, и, похоже, они происходят уже миллиарды лет. Ранее ученые считали, что обычно инверсия магнитного поля продолжается примерно 10 000 лет, но авторы нового исследования обнаружили нечто удивительное.

По словам ученых, данное открытие бросает вызов существующим представлениям о длительности инверсии магнитного поля Земли.

Исследователи изучили осадочные породы возрастом 40 миллионов лет, извлеченные у побережья Ньюфаундленда в Северной Атлантике. Магнитные сигналы внутри этих пород показывают направление магнитного поля Земли на протяжении огромных временных периодов.

Ученые обнаружили, что тогда произошло два изменения направления магнитного поля Земли, которые продолжались 18 000 лет и не менее 70 000 лет. Но это намного дольше, чем типичный временной промежуток в 10 000 лет, который ученые считают нормой. Это значит, что инверсии магнитного поля нашей планеты могут продолжаться намного дольше, чем считалось. Компьютерное моделирование показало, что подобные события в некоторых случаях могут продолжаться до 130 000 лет, хотя в геологической летописи таких случаев не наблюдалось.

Ученые выяснили, что обнаруженные изменения магнитного поля Земли не только длились долго, но и оказались более сложными и изменчивыми, чем ожидалось. Магнитное поле, казалось, не знало, в каком направлении двигаться.

Исследователи считают, что нечто подобное происходило во время последней инверсии магнитного поля Земли – инверсии Брюнес—Матуяма, которая произошла примерно 775 тысяч лет назад. Исследование показало, что для завершения изменения магнитного поля потребовалось около 22 000 лет. Это значит, что продолжительные инверсии магнитного поля Земли могут быть скорее правилом, чем исключением.

Ученые говорят, что нужно быть готовыми к следующей инверсии магнитного поля нашей планеты. Одним из последствий этого события является то, что Земля остается менее защищенной от вредного солнечного и космического излучения.

Если инверсия может продолжаться на десятки тысяч лет дольше, чем считалось ранее, то это может разрушить атмосферу, полностью изменить климат, а также привести к сложным генетическим мутациям всего живого на Земле, в частности, человека.

