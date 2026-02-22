Ученые обнаружили самую старую воду в мире: они ее не пили и вот почему

Это открытие создало современный миф, который существует уже 13 лет. Ученые и сейчас считают, что они обнаружили самую старую воду на Земле и ничего более древнего пока не было обнаружено.

В 2013 году глубоко в канадской шахте геологи обнаружили трещину, в которой находилась самая старая вода на нашей планете. Скрытая почти в 3 километрах под поверхностью, эта древняя вода была запечатана около 2,6 миллиарда лет назад. До сих пор в интернете можно найти утверждение, что геологи попробовали эту воду на вкус, но на самом деле это не так, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Геологи обнаружили самую древнюю воду на Земле в геологическом районе, известном как Канадский докембрийский щит. Это самая старая часть земной коры Северной Америки. Анализ воды, опубликованный в журнале Nature, показал, что ее химический состав предполагает, что вода образовалась в древних атмосферных условиях.

Відео дня

Чтобы выяснить, когда именно образовалась вода, ученые использовали ксенон и другие благородные газы. Поскольку благородные газы являются химически инертными и не вступают в реакцию с большинством других элементов, они служат надежным хранителем информации. Анализируя соотношения конкретных изотопов, ученые сравнили газовый отпечаток воды с известной эволюцией атмосферы Земли.

Геолог Барбара Шервуд Лоллар из Университета Торонто, которая была одной из ученых, которые обнаружили самую старую воду в мире, говорит химический анализ показал, что эта вода не содержит современных компонентов.

Ученые считают, что возраст этой воды составляет примерно 2,6 миллиарда лет, ведь она содержит газы, которые, по-видимому, образовались из окружающих горных пород и отложений более 2,6 миллиарда лет назад, как раз тогда, когда начали формироваться минералы.

По словам Шервуд Лоллар, эта вода находилась в изоляции под землей задолго до появления растений, животных и даже сложных многоклеточных организмов. Примерно 2,6 миллиарда лет назад атмосфера Земли содержала очень мало кислорода, а жизнь была представлена в виде простых одноклеточных организмов. Даже континенты выглядели совершенно иначе в то время.

Шервуд Лоллар говорит, что эта вода по-прежнему является самой древней из когда-либо обнаруженных на нашей планете.

По словам ученой, эта вода даже содержала химические вещества, известные своей способностью поддерживать жизнь. Это означает, что микроорганизмы могут процветать даже в условиях отсутствие света, полностью отрезанные от внешней атмосферы, возможно, на протяжении миллионов лет. Если жизнь на Земле могла существовать в таких условиях, то это значит, что подобная подземная жизнь могла существовать или же существует и сейчас на других мирах Солнечной системы.

Вот уже 13 лет существует современный миф, связанный с открытием самой древней воды в мире. Согласно этому мифу, который можно встретить в интернете геологи пили эту воду.

"Я не пила эту воду — это выдумка СМИ. Я этого не делала и не стала бы делать", — говорит Шервуд Лоллар.

Несмотря на то, что ученая тогда заявила, что эта вода горькая на вкус, она смогла это определить из-за того, что брызги воды попали на ее лицо.

"Я думаю, что эта история появилась потому, что меня спросили: "Можно ли людям пить эту воду?", и я ответила: "Нет, она будет ужасная на вкус", — говорит ученая. "Она может быть во много раз более соленой, чем морская вода, а значит она не предназначена для питья".

Геолог говорит, что такую воду она никому бы не советовала пить ни в коем случае.

Как уже писал Фокус, эта группа древних людей покинула Африку 100 000 лет назад, но затем исчезла. Ученые считают, что глобальному заселению древними людьми нашей планеты предшествовали неоднократные неудачи.