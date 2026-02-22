Учені виявили найстарішу воду у світі: вони її не пили і ось чому

Це відкриття створило сучасний міф, який існує вже 13 років. Науковці й зараз вважають, що вони виявили найстарішу воду на Землі і нічого давнішого поки що не було виявлено.

У 2013 році глибоко в канадській шахті геологи виявили тріщину, в якій знаходилася найстаріша вода на нашій планеті. Прихована майже за 3 кілометри під поверхнею, ця давня вода була запечатана близько 2,6 мільярда років тому. Досі в інтернеті можна знайти твердження, що геологи спробували цю воду на смак, але насправді це не так, пише IFLScience .

Геологи виявили найдавнішу воду на Землі в геологічному районі, відомому як Канадський докембрійський щит. Це найстаріша частина земної кори Північної Америки. Аналіз води, опублікований у журналі Nature, показав, що її хімічний склад свідчить про те, що вода утворилася в давніх атмосферних умовах.

Щоб з'ясувати, коли саме утворилася вода, вчені використовували ксенон та інші благородні гази. Оскільки благородні гази є хімічно інертними і не вступають у реакцію з більшістю інших елементів, вони слугують надійним зберігачем інформації. Аналізуючи співвідношення конкретних ізотопів, вчені порівняли газовий відбиток води з відомою еволюцією атмосфери Землі.

Геологиня Барбара Шервуд Лоллар з Університету Торонто, яка була однією з науковців, що виявили найстарішу воду у світі, каже, хімічний аналіз показав, що ця вода не містить сучасних компонентів.

Вчені вважають, що вік цієї води становить приблизно 2,6 мільярда років, адже вона містить гази, які, мабуть, утворилися з навколишніх гірських порід і відкладень понад 2,6 мільярда років тому, якраз тоді, коли почали формуватися мінерали.

За словами Шервуд Лоллар, ця вода перебувала в ізоляції під землею задовго до появи рослин, тварин і навіть складних багатоклітинних організмів. Приблизно 2,6 мільярда років тому атмосфера Землі містила дуже мало кисню, а життя було представлене у вигляді простих одноклітинних організмів. Навіть континенти виглядали зовсім інакше в той час.

Шервуд Лоллар каже, що ця вода, як і раніше, є найдавнішою з коли-небудь виявлених на нашій планеті.

За словами вченої, ця вода навіть містила хімічні речовини, відомі своєю здатністю підтримувати життя. Це означає, що мікроорганізми можуть процвітати навіть в умовах відсутності світла, повністю відрізані від зовнішньої атмосфери, можливо, протягом мільйонів років. Якщо життя на Землі могло існувати в таких умовах, то це означає, що подібне підземне життя могло існувати або ж існує і зараз на інших світах Сонячної системи.

Ось уже 13 років існує сучасний міф, пов'язаний із відкриттям найдавнішої води у світі. Згідно з цим міфом, який можна зустріти в інтернеті геологи пили цю воду.

"Я не пила цю воду — це вигадка ЗМІ. Я цього не робила і не стала б робити", — каже Шервуд Лоллар.

Попри те, що вчена тоді заявила, що ця вода гірка на смак, вона змогла це визначити через те, що бризки води потрапили на її обличчя.

"Я думаю, що ця історія з'явилася тому, що мене запитали: "Чи можна людям пити цю воду?", і я відповіла: "Ні, вона буде жахлива на смак", — каже науковиця. "Вона може бути у багато разів солонішою, ніж морська вода, а отже, вона не призначена для пиття".

Геолог каже, що таку воду вона нікому б не радила пити в жодному разі.

