Ця група стародавніх людей покинула Африку 100 000 років тому, але потім зникла: що сталося

Учені вважають, що глобальному заселенню стародавніми людьми нашої планети передували неодноразові невдачі.

Усі сучасні люди не африканського походження є потоками популяцій стародавніх людей, які залишили Африку від 70 000 до 50 000 років тому. Але археологічні дані свідчать про те, що деякі групи людей могли покинути Африку набагато раніше, але з якоїсь причини не змогли закріпитися в інших частинах світу або залишити якусь стійку генетичну спадщину. Тепер учені знають чому. Дослідження опубліковано на сервері препринтів Research Square, пише IFLScience.

Археологи провели дослідження чотирьох доісторичних пам'яток в Омані і виявили, що ця частина Аравійського півострова була домом для Homo sapiens від 109 000 до 95 000 років тому. Ці стародавні люди залишили після себе кам'яні знаряддя для праці та полювання, пов'язані з технологією Леваллуа, яка вперше з'явилася в долині Нілу на північному сході Африки близько 150 000 років тому.

З огляду на те, що Баб-ель-Мандебська протока, що розділяє Африку та Аравійський півострів, близько 115 000 років тому зменшилася в ширині з 30 кілометрів до 5 кілометрів, коли рівень моря знизився, вчені припускають, що стародавні люди могли перейти з Африки до Аравії понад 100 000 років тому. Там стародавні люди виявили вологий, покритий травою ландшафт, який міг забезпечити їх усім необхідним. Вчені виявили, що свідчення існування великих озер близько 100 000 років тому на території Аравійського півострова, який зараз здебільшого вкритий пустелями.

За словами вчених, після дати 93 000 років тому знаряддя технології Леваллуа раптово перестали з'являтися в археологічних знахідках. Пізніші артефакти не демонструють спадкоємності з більш ранньою технологією. Це означає, що люди, які принесли її з Африки, повністю зникли.

Дослідження показало, що їхнє зникнення збігається з різкою зміною місцевого ландшафту, який перетворився на велику пустелю.

Археологи кажуть, що ранні міграції людини з Африки залежали від клімату і були демографічно нестабільними. Дослідження е показує, що глобальному заселенню стародавніми людьми нашої планети передували неодноразові невдачі.

Водночас, за словами вчених, артефакти технології Леваллуа, виявлені в східному Середземномор'ї, мають приблизно той самий вік, що й виявлені в Омані. Це означає, що дві споріднені групи людей могли покинути Африку приблизно в один і той самий час. Одна з цих груп пішла південним маршрутом на Аравійський півострів, де в кінцевому підсумку загинула, так і не зустрівшись з неандертальцями або іншими родичами людей, які населяли Євразію в цей період.

Але інша група стародавніх людей попрямувала на північ, на Близький Схід, де, можливо, зіткнулася з неандертальцями і, можливо, схрещувалася з ними. Що саме сталося з цією групою, залишається незрозумілим, хоча відомо, що і ці стародавні люди не вижили, оскільки жоден з їхніх генів не передався пізнішим людям.

За словами археологів, результати дослідження додають нових доказів того, що успішне заселення Євразії Homo sapiens відбулося після 80 тисяч років тому. Під час більш ранніх переселень стародавніх людей, як вважають учені, вони змогли закріпитися за межами Африки.

