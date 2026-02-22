Археологи розкрили 100-річну таємницю "принцеси", знайденої в загадковій труні з колоди (фото)

Аналіз загадкової труни, вирізаної зі стовбура дуба, дав змогу дізнатися більше про жінку, яка жила на території Польщі майже 2000 років тому.

Більш, ніж 100-річна таємниця про час смерті стародавньої європейської "принцеси", похованої в труні, вирізаній з одного стовбура дерева, нарешті розкрита. Дослідження опубліковано в журналі Archaeometry, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологи виявили труну, вирізану зі стовбура дуба, 1899 року знайдену в селі Багіч на північному заході Польщі. Вчені назвали поховану в ній жінку "принцесою Багіч" через її унікальний спосіб поховання і добре збережені артефакти. Труни, вирізані зі стовбура дерева, рідко знаходять археологи, адже з часом вони руйнуються. Труна, ймовірно, збереглася до наших днів завдяки тому, що перебувала у вологому середовищі.

Труну було виявлено в місці поховання людей, які належали до культури Вельбарк, спорідненої з готами. Усередині труни вчені виявили скелет дорослої жінки, похованої на коров'ячій шкурі, разом із бронзовою шпилькою, намистом зі скляних і бурштинових намистин і парою бронзових браслетів.

Дослідження в 1980-х роках показало, що жінка померла між 110 і 160 роками нашої ери. Але 2018 року радіовуглецевий аналіз зуба жінки дав дату між 113 роком до нашої ери та 65 роком нашої ери, що робить її значно старшою, ніж артефакти, поховані разом із нею.

Щоб вирішити цю невідповідність, автори нового дослідження вирішили з'ясувати вік самої труни за допомогою дендрохронологічного аналізу, який включає підрахунок річних кілець дерева. Аналіз показав, що дуб зрубали у 120 році нашої ери, а саму труну, ймовірно, було виготовлено одразу після вирубки дерева.

Одна з перших фотографій загадкової дерев'яної труни зі скелетом "принцеси" всередині Фото: Wikipedia

За словами археологів, з огляду на те, що похоронні приналежності жінки та труна належать до одного й того самого періоду, радіовуглецеве датування її зуба неправильне. Визначення часу смерті жінки могло бути спотворено через те, чим харчувалася жінка або через джерела води, з яких вона пила за життя.

Вчені з'ясували, що радіовуглецевий аналіз може давати похибку до 1200 років, якщо органічний зразок отримано від морського, а не наземного організму, оскільки вуглець, що зберігається в океанах, старіший за вуглець, виявлений на суші. Це явище призводить до того, що морські організми здаються старшими, ніж вони є насправді. Аналогічно, вживання в їжу значної кількості морепродуктів може спотворити результати радіовуглецевого аналізу при визначенні часу життя людини на десятки або сотні років.

Хоча загадку дати смерті "принцеси Багіч" розгадано, про неї та її культуру ще багато чого належить дізнатися, кажуть археологи.

У жінки не було виявлено жодних хвороб, які могли б вказувати на причину її смерті. Але у неї був остеоартроз, який, можливо, був спричинений важкою роботою, враховуючи її вік, який оцінюють у 25-35 років на момент смерті. Остеоартроз також припускає, що жінка була типовою представницею культури Вельбарк, а не принцесою, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, рідкісна коштовність епохи Тюдорів призвела до переосмислення особистого життя Генріха VIII, одного з найбільш суперечливих монархів Англії.

Також Фокус писав про те, що межі тривалості життя людини ще не досягнуто, як з'ясували вчені.