Археологи раскрыли 100-летнюю тайну "принцессы", найденной в загадочном гробу из бревна (фото)

Анализ загадочного гроба, вырезанного из ствола дуба, позволил узнать больше о женщине, которая жила на территории Польши почти 2000 лет назад.

Более, чем 100-летняя тайна о времени смерти древней европейской "принцессы", похороненной в гробу, вырезанном из одного ствола дерева, наконец-то раскрыта. Исследование опубликовано в журнале Archaeometry, пишет Live Science.

Археологи обнаружили гроб, вырезанный из ствола дуба, в 1899 году найден в деревне Багич на северо-западе Польши. Ученые назвали похороненную в нем женщину "принцессой Багич" из-за ее уникального способа захоронения и хорошо сохранившихся артефактов. Гробы, вырезанные из ствола дерева, редко находят археологи, ведь со времени они разрушаются. Гроб, вероятно, сохранился до наших дней благодаря тому, что находился во влажной среде.

Гроб был обнаружен в месте захоронения людей, которые принадлежали к культуре Вельбарк, родственной готам. Внутри гроба ученые обнаружили скелет взрослой женщины, похороненной на коровьей шкуре, вместе с бронзовой булавкой, ожерельем из стеклянных и янтарных бусин и парой бронзовых браслетов.

Исследование в 1980-х годах показало, что женщина умерла между 110 и 160 годами нашей эры. Но в 2018 году радиоуглеродный анализ зуба женщины дал дату между 113 годом до нашей эры и 65 годом нашей эры, что делает ее значительно старше, чем артефакты, захороненные вместе с ней.

Чтобы разрешить это несоответствие, авторы нового исследования решили выяснить возраст самого гроба с помощью дендрохронологического анализа, который включает подсчет годичных колец дерева. Анализ показал, что дуб был срублен в 120 году нашей эры, а сам гроб, вероятно, был изготовлен сразу после вырубки дерева.

Одна из первых фотографий загадочного деревянного гроба со скелетом "принцессы" внутри

По словам археологов, учитывая, что погребальные принадлежности женщины и гроб относятся к одному и тому же периоду, радиоуглеродная датировка ее зуба неверна. Определение времени смерти женщины могло быть искажено из-за того, чем питалась женщина или из-за источников воды, из которых она пила при жизни.

Ученые выяснили, что радиоуглеродный анализ может давать погрешность до 1200 лет, если органический образец получен от морского, а не наземного организма, поскольку углерод, хранящийся в океанах, старше углерода, обнаруженного на суше. Это явление приводит к тому, что морские организмы кажутся старше, чем они есть на самом деле. Аналогично, употребление в пищу значительного количества морепродуктов может исказить результаты радиоуглеродного анализа при определении времени жизни человека на десятки или сотни лет.

Хотя загадка даты смерти "принцессы Багич" разгадана, о ней и ее культуре еще многое предстоит узнать, говорят археологи.

У женщины не было обнаружено никаких болезней, которые могли бы указывать на причину ее смерти. Но у нее был остеоартроз, который, возможно, был вызван тяжелой работой, учитывая ее возраст, который оценивается в 25 -35 лет на момент смерти. Остеоартроз также предполагает, что женщина была типичной представительницей культуры Вельбарк, а не принцессой, говорят ученые.

