Предел продолжительности жизни человека еще не достигнут: что выяснили ученые

Одним из главных выводов нового исследования является то, что продолжительность жизни людей можно увеличить. При этом ученые выяснили, где живут самые пожилые люди в Европе.

Более 150 лет продолжительность жизни людей неуклонно росла в самых богатых странах. В XX веке был отмечен впечатляющий рост продолжительности жизни, связанный со спадом инфекционных заболеваний и улучшением медицины. Но ученые уже несколько лет пытаются выяснить: достигнут ли биологический потолок долголетия человека или нет? Ученые провели масштабное исследование, в котором были проанализированы данные в период с 1992 по 2019 год. Исследование охватывает 450 регионов Западной Европы, в которых проживает почти 400 миллионов человек. Вот что показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, пишет Live Science.

Ученые собрали данные о смертности и демографические данные из национальных статистических управлений 13 стран Западной Европы. Затем они пересчитали ежегодный прирост ожидаемой продолжительности жизни при рождении для каждого региона в период с 1992 по 2019 год, а также показатель смертности во всех возрастных группах. 2019 год является датой окончания анализа, поскольку еще слишком рано говорить о том, оказала ли пандемия коронавируса долгосрочное влияние на продолжительность жизни людей.

Полученные результаты предоставляют беспрецедентную картину продолжительности жизни в Европе за почти 30-летний период.

Результаты исследования показывают, что пределы продолжительности жизни человека еще не достигнуты. Анализ данных из регионов, которые являются лидерами по продолжительности жизни, показывает, что нет никаких признаков замедления прогресса.

В этих регионах по-прежнему наблюдается увеличение продолжительности жизни примерно на два с половиной месяца в год для мужчин и примерно на полтора месяца для женщин. К ним относятся некоторые регионы в Италии, Швейцарии, Испании и Франции. В 2019 году средняя продолжительность жизни достигла 83 лет для мужчин и 87 лет для женщин. По словам ученых, в настоящее время ничто не указывает на то, что прогресс в увеличении продолжительности жизни достиг биологического потолка и есть возможности для улучшения.

Ученые также выяснили, что в некоторых регионах Германии, Бельгии и Великобритании рост ожидаемой продолжительности жизни значительно снизился, практически остановившись.Продолжительность жизни в Европе в конечном итоге делится на передовые регионы, которые продолжают прогрессировать, и отстающие регионы, где динамика замедляется и даже меняет направление, говорят авторы исследования. Ученые говорят, что продолжительность жизни в разных регионах Европы связана не только с достижениями в медицины, но и с социальными и экономическими факторами.

Авторы исследования говорят, что увеличить продолжительность жизни возможно. Региональные лидеры в Европе являются тому доказательством, поскольку они продолжают демонстрировать устойчивый рост.

