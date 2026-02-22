Межа тривалості життя людини ще не досягнута: що з'ясували вчені

Одним із головних висновків нового дослідження є те, що тривалість життя людей можна збільшити. При цьому вчені з'ясували, де живуть найстарші люди в Європі.

Понад 150 років тривалість життя людей неухильно зростала в найбагатших країнах. У XX столітті було відзначено вражаюче зростання тривалості життя, пов'язане зі спадом інфекційних захворювань і поліпшенням медицини. Але вчені вже кілька років намагаються з'ясувати: досягнуто біологічної стелі довголіття людини чи ні? Вчені провели масштабне дослідження, в якому було проаналізовано дані в період з 1992 по 2019 рік. Дослідження охоплює 450 регіонів Західної Європи, в яких мешкає майже 400 мільйонів людей. Ось що показали результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, пише Live Science.

Вчені зібрали дані про смертність і демографічні дані з національних статистичних управлінь 13 країн Західної Європи. Потім вони перерахували щорічний приріст очікуваної тривалості життя під час народження для кожного регіону в період із 1992 до 2019 року, а також показник смертності в усіх вікових групах. 2019 рік є датою закінчення аналізу, оскільки ще занадто рано говорити про те, чи мала пандемія коронавірусу довгостроковий вплив на тривалість життя людей.

Отримані результати надають безпрецедентну картину тривалості життя в Європі за майже 30-річний період.

Результати дослідження показують, що межі тривалості життя людини ще не досягнуті. Аналіз даних з регіонів, які є лідерами за тривалістю життя, показує, що немає жодних ознак уповільнення прогресу.

У цих регіонах, як і раніше, спостерігається збільшення тривалості життя приблизно на два з половиною місяці на рік для чоловіків і приблизно на півтора місяця для жінок. До них належать деякі регіони в Італії, Швейцарії, Іспанії та Франції. У 2019 році середня тривалість життя досягла 83 років для чоловіків і 87 років для жінок. За словами вчених, наразі ніщо не вказує на те, що прогрес у збільшенні тривалості життя досяг біологічної стелі та є можливості для поліпшення.

Учені також з'ясували, що в деяких регіонах Німеччини, Бельгії та Великої Британії зростання очікуваної тривалості життя значно знизилося, практично зупинившись. Тривалість життя в Європі зрештою ділиться на передові регіони, які продовжують прогресувати, та регіони, які відстають, де динаміка сповільнюється й навіть змінює напрямок, кажуть автори дослідження. Науковці кажуть, що тривалість життя в різних регіонах Європи пов'язана не тільки з досягненнями в медицини, а й із соціальними та економічними чинниками.

Автори дослідження кажуть, що збільшити тривалість життя можливо. Регіональні лідери в Європі є тому доказом, оскільки вони продовжують демонструвати стійке зростання.

