У ракети NASA "Артеміда-2" нова проблема: політ астронавтів до Місяця під загрозою (відео)

Несподіванкою для NASA стало виявлення нової проблеми у ракети-носія Space Launch System першої за 54 роки пілотованої місячної місії "Артеміда-2".

Лише через день після того, як успішно пройшла генеральна репетиція запуску ракети-носія Space Launch System (SLS) зі встановленим на її вершині космічним кораблем "Оріон", NASA виявило нову проблему. Найімовірніше, астронавти не вирушать в історичну подорож до Місяця і назад на початку березня, пише Space.

У п'ятницю, 20 лютого, в NASA заявили про те, що запуск місії "Артеміда-2" має відбутися 6 березня. Це перша пілотована місія за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року. У рамках місії "Артеміда-2" четверо астронавтів на кораблі "Оріон" вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю. Це підготовка до висадки астронавтів на Місяць під час місії "Артеміда-3", яка запланована на 2028 рік.

20 лютого успішно завершилася генеральна репетиція запуску ракети SLS, зокрема було вирішено проблему з витоком рідкого водню, через яку астронавти не полетіли до Місяця на початку лютого.

Але 21 лютого в NASA виявили нову проблему у ракети SLS, що стало повною несподіванкою. Проблема полягає в порушенні руху потоку гелію у верхньому ступені ракети. Правильний рух потоку гелію є критично важливим для правильного функціонування верхнього ступеня SLS. Цей потік гелію забезпечує тиск у баках з рідким воднем і рідким киснем і допомагає підтримувати належні умови для роботи двигуна.

У NASA повідомили, що вирішити цю проблему на стартовому майданчику Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, де перебуває ракета SLS в очікуванні старту, можливо, не вийде. Тому, ймовірно, ракета буде переміщена назад у приміщення, де відбувалася її підготовка до запуску.

Згідно з повідомленням NASA, ця проблема майже напевно призведе до перенесення дати запуску з 6 березня на квітень. Хоча, можливо, проблема буде вирішена швидко, і вийде запустити місію "Артеміда-2" 11 березня. Якщо ж цього не станеться, то є можливість для запуску 1 квітня, 3-6 квітня і 30 квітня. Фокус уже писав про те, чому пілотована місія "Артеміда-2" може бути запущена в космос тільки в певні дні.

Фахівці NASA зараз вивчають потенційні причини проблеми і шукають спосіб її швидкого вирішення.

