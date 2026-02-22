У ракеты NASA "Артемида-2" новая проблема: полет астронавтов к Луне под угрозой (видео)

Неожиданностью для NASA стало обнаружение новой проблемы у ракеты-носителя Space Launch System первой за 54 года пилотируемой лунной миссии “Артемида-2”.

Всего через день после того, как успешно прошла генеральная репетиция запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с установленным на ее вершине космическим кораблем "Орион", NASA обнаружило новую проблему. Скорее всего астронавты не отправятся в исторические путешествие к Луне и обратно в начале марта, пишет Space.

В пятницу, 20 февраля, в NASA заявили о том, что запуск миссии "Артемида-2" должен состоятся 6 марта. Это первая пилотируемая миссия за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года. В рамках миссии "Артемида-2" четверо астронавтов на корабле "Орион" отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю. Это подготовка к высадке астронавтов на Луну во время миссии "Артемида-3", которая запланирована на 2028 год.

20 февраля успешно завершилась генеральная репетиция запуска ракеты SLS, в том числе была решена проблема с утечкой жидкого водорода, из-за которой астронавты не полетели к Луне в начале февраля.

Но 21 февраля в NASA обнаружили новую проблему у ракеты SLS, что стало полной неожиданностью. Проблема заключается в нарушении движения потока гелия в верхней ступени ракеты. Правильное движение потока гелия является критически важным для правильного функционирования верхней ступени SLS. Этот поток гелия обеспечивает давление в баках с жидким водородом и жидким кислородом и помогает поддерживать надлежащие условия для работы двигателя.

В NASA сообщили, что решить эту проблему на стартовой площадке Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, где находится ракета SLS в ожидании старта, возможно, не получится. Поэтому, вероятно ракета будет перемещена обратно в помещение, где происходила ее подготовка к запуску.

Согласно сообщению NASA, данная проблема почти наверняка приведет к переносу даты запуска с 6 марта на апрель. Хотя, возможно, проблема будет решена быстро, и получится запустить миссию "Артемида-2" 11 марта. Если же этого не произойдет, то есть возможность для запуска 1 апреля, 3-6 апреля и 30 апреля. Фокус уже писал о том, почему пилотируемая миссия "Артемида-2" может быть запущена в космос только в определенные дни.

Специалисты NASA сейчас изучают потенциальные причины проблемы и ищут способ ее быстрого решения.

