Скрывается ли долголетие в генах: новое исследование ищет ответ

Исследователи уже давно дискутируют о том, сколько на самом деле могут прожить люди и имели ли наши вымершие родственники такой же биологический потенциал долголетия.

В современных обществах люди часто доживают до 80, 90 и даже 100 лет, тогда как доисторические гоминиды постоянно сталкивались с угрозами в виде травм во время охоты, инфекций и осложнений во время родов, пишет IFLScience.

Окаменелости редко свидетельствуют о наличии пожилых лиц среди неандертальцев или денисовцев, что вызывает важный вопрос: появился ли генетический потенциал к долгой жизни только у современных людей, или он присутствовал и в предыдущих поколениях?

Недавнее исследование попыталось ответить на этот вопрос, применив эпигенетические часы, также известные как часы метилирования ДНК, для оценки максимальной продолжительности жизни современных людей, неандертальцев и денисовцев. Эти инструменты измеряют паттерны метилирования ДНК для вычисления биологического возраста, давая представление о том, как клетки стареют со временем.

Используя несколько статистических подходов, команда оценила теоретическую верхнюю границу продолжительности жизни человека. При разделении образцов по типу тканей, самую низкую прогнозируемую продолжительность жизни показали дыхательные ткани, с оценочными пределами от 128,3 до 155,1 года.

Приняв во внимание все результаты эпигенетических часов, авторы пришли к выводу, что абсолютная верхняя граница для современных людей, вероятно, находится в пределах от 128 до 202 лет. Однако они предостерегли, что для достижения такого возраста необходимы идеальные условия окружающей среды, отметив, что "существующая среда может быть недостаточной для достижения этих возрастных границ".

Затем те же эпигенетические методы были применены к геномам неандертальцев и денисовцев. Результаты показали, что максимальная продолжительность жизни неандертальцев составляла от 38,2 до 64,5 лет, а денисовцев — от 40 до 69,8 лет. Даже этого возраста было трудно достичь в период плейстоцена из-за ежедневного давления на выживание.

Археологические и скелетные данные свидетельствуют, что женщины-неандертальцы сталкивались с высоким уровнем осложнений во время беременности, что приводило к повышению материнской смертности. Мужчины часто получали травмы во время охоты, а инфекции представляли постоянную угрозу без современной медицинской помощи.

Эпигенетические часы оценивают биологический возраст, отслеживая химические изменения, накапливающиеся в ДНК со временем. Эти изменения влияют на экспрессию генов, не изменяя сам генетический код. Хотя такие часы широко используются в исследованиях старения, они не являются абсолютно точными, особенно когда применяются к древней ДНК.

Исследование показывает, что удлинение продолжительности жизни могло развиться у современных людей после эволюционного раскола с неандертальцами и денисовцами. Если это правильно, это будет означать, что способность к продолжительности жизни, превышающей 100 лет, является относительно новым явлением в эволюции человека.

Понимание биологических основ долголетия не только проливает свет на нашу эволюционную историю, но и предоставляет информацию для современных исследований старения, здравоохранения и границ человеческой жизни.

