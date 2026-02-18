Таинственный артефакт возрастом 2500 лет: польские археологи нашли нечто странное (фото)

В юго-восточной Польше археологи обнаружили редкий артефакт, который может изменить представление о контактах в Центральной Европе в железном веке. Небольшой предмет, найденный вблизи Ярослава, датируется примерно 2500 годами назад и может быть первой пинтадерой, обнаруженной в Польше.

Артефакт нашли в 2011 году во время спасательных раскопок в Неновице, проведенных перед строительством автомагистрали. На месте раскопок было обнаружено поселение, которое существовало между VI и III-II веками до н. э., пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно исследованиям, первые жители поселения были связаны с поморской культурой, а позже к ним присоединились группы, связанные с ясторфской культурой, которые часто ассоциируются с такими племенами, как бастарны и скии.

Среди многочисленных находок особое внимание привлек один небольшой глиняный артефакт. Доктор Марцин Бургхардт из Музея в Ярославе Каменица Орсеттич объяснил, что этот 4,3-сантиметровый предмет имеет неровную пирамидальную форму с вогнутыми сторонами и сломанной ручкой. Его основа, украшенная вырезанными линиями и треугольными и круглыми выемками, указывает на практическое, а не чисто символическое назначение.

Сначала исследователи рассматривали возможность, что артефакт мог быть частью статуэтки или пьедестала, который использовался во время обрядов, связанных с огнем, известных из контекста Ясторфа.

Артефакт имеет неровную пирамидальную форму с вогнутыми сторонами и сломанной ручкой Фото: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Однако дальнейшее исследование привело к другому выводу. Плоская украшенная поверхность и следы ручки напоминают глиняные штампы, известные как пинтадеры, особенно те, что происходят из Великой Венгерской равнины, связанные с культурой Векерзуг.

Пинтадеры, датированные VI и началом V веками до н. э., часто находили в женских могилах вместе с каменными палитрами и емкостями для пигментов. Древние авторы, такие как Геродот и Страбон, упоминали племена в Карпатском бассейне, которые некоторые ученые связывают с этими культурными группами. Археологический контекст свидетельствует о том, что пинтадеры использовали для украшения тела и нанесения узоров на ткани.

По словам доктора Бургхардта, артефакт из Неновице, вероятно, выполнял функцию штампа негативного типа. Вместо того, чтобы оставлять рельефный мотив, он, возможно, создавал фоновый узор.

Воск или смолу можно было нанести на ткань, которую затем погружали в краску. Покрытые участки не впитывали краску, образуя геометрические узоры из кругов и треугольников. Этот метод напоминал ранние техники окрашивания с использованием резиста, известные в различных древних обществах.

Хотя подобные предметы находили в Карпатском бассейне, это был первый экземпляр, обнаруженный в Польше. Другие находки из Неновице, в частности желтые стеклянные бусины, веретена и ранние керамические изделия, изготовленные на гончарном круге, свидетельствуют о межрегиональном обмене и передаче технологий в раннем железном веке. Эти открытия свидетельствуют о том, что юго-восточная Польша была связана с более широкими культурными сетями.

Конрад Савинский, директор Музея в Ярославе Каменица Орсеттич, отметил, что в регионе Ярослава неоднократно находили находки, которые описывали как первые в своем роде в Польше. Глиняный штамп сейчас выставлен на постоянной экспозиции музея.

Важно

Какие секреты прятало захоронение кельтского принца: открытие стало одним из самых выдающихся (фото)

Этот артефакт демонстрирует культурные связи между общинами, разделенными сотнями километров более двух тысячелетий назад. Если находка будет подтверждена как пинтадера, это подкрепит доказательства того, что доисторическая Польша играла активную роль в торговых сетях железного века.

Ранее Фокус писал о затонувшем корабле, обнаруженном вблизи Сингапура. Во время исследований археологи обнаружили более 3,5 тонн керамических артефактов.

Также мы рассказывали об индийских надписях, которые обнаружили в египетской Долине царей. Их нашли в некрополе Теб, большом погребальном комплексе на западном берегу Нила, напротив современного Луксора.