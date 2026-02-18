Таємничий артефакт віком 2500 років: польські археологи знайшли дещо дивне (фото)

У південно-східній Польщі археологи виявили рідкісний артефакт, який може змінити уявлення про контакти в Центральній Європі в залізній добі. Невеликий предмет, знайдений поблизу Ярослава, датується приблизно 2500 роками тому і може бути першою пінтадерою, виявленою в Польщі.

Артефакт знайшли у 2011 році під час рятувальних розкопок у Нєновіце, проведених перед будівництвом автомагістралі. На місці розкопок було виявлено поселення, яке існувало між VI і III-II століттями до н. е., пише Arkeonews.

Згідно досліджень, перші мешканці поселення були пов'язані з поморською культурою, а пізніше до них приєдналися групи, пов'язані з ясторфською культурою, які часто асоціюються з такими племенами, як бастарни і скії.

Серед численних знахідок особливу увагу привернув один невеликий глиняний артефакт. Доктор Марцін Бургхардт з Музею в Ярославі Кам'яниця Орсеттіч пояснив, що цей 4,3-сантиметровий предмет має нерівну пірамідальну форму з увігнутими сторонами та зламаною ручкою. Його основа, прикрашена вирізаними лініями та трикутними і круглими виїмками, вказує на практичне, а не суто символічне призначення.

Спочатку дослідники розглядали можливість, що артефакт міг бути частиною статуетки або п'єдесталу, який використовувався під час обрядів, пов'язаних з вогнем, відомих з контексту Ясторфа.

Артефакт має нерівну пірамідальну форму з увігнутими сторонами та зламаною ручкою Фото: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Однак подальше дослідження привело до іншого висновку. Плоска прикрашена поверхня і сліди ручки нагадують глиняні штампи, відомі як пінтадери, особливо ті, що походять з Великої Угорської рівнини, пов'язані з культурою Векерзуг.

Пінтадери, датовані VI і початком V століттями до н. е., часто знаходили в жіночих могилах разом із кам'яними палітрами та ємностями для пігментів. Стародавні автори, такі як Геродот і Страбон, згадували племена в Карпатському басейні, які деякі вчені пов'язують із цими культурними групами. Археологічний контекст свідчить про те, що пінтадери використовували для прикрашання тіла та нанесення візерунків на тканини.

За словами доктора Бургхардта, артефакт з Нєновіце, ймовірно, виконував функцію штампа негативного типу. Замість того, щоб залишати рельєфний мотив, він, можливо, створював фоновий візерунок.

Віск або смолу можна було нанести на тканину, яку потім занурювали у фарбу. Покриті ділянки не вбирали фарбу, утворюючи геометричні візерунки з кіл і трикутників. Цей метод нагадував ранні техніки фарбування з використанням резисту, відомі в різних стародавніх суспільствах.

Хоча подібні предмети знаходили в Карпатському басейні, це був перший екземпляр, виявлений у Польщі. Інші знахідки з Нєновіце, зокрема жовті скляні намистини, веретена та ранні керамічні вироби, виготовлені на гончарному крузі, свідчать про міжрегіональний обмін та передачу технологій у ранній залізній добі. Ці відкриття свідчать про те, що південно-східна Польща була пов'язана з ширшими культурними мережами.

Конрад Савінський, директор Музею в Ярославі Кам'яниця Орсеттіч, зазначив, що в регіоні Ярослава неодноразово знаходили знахідки, які описували як перші в своєму роді в Польщі. Глиняний штамп зараз виставлений на постійній експозиції музею.

Цей артефакт демонструє культурні зв'язки між громадами, розділеними сотнями кілометрів більше двох тисячоліть тому. Якщо знахідка буде підтверджена як пінтадера, це підкріпить докази того, що доісторична Польща відігравала активну роль у торговельних мережах залізної доби.

