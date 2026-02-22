Эта группа древних людей покинула Африку 100 000 лет назад, но затем исчезла: что произошло

Ученые считают, что глобальному заселению древними людьми нашей планеты предшествовали неоднократные неудачи.

Все современные люди не африканского происхождения являются потоками популяций древних людей, покинувших Африку от 70 000 до 50 000 лет назад. Но археологические данные говорят о том, что некоторые группы людей могли покинуть Африку гораздо раньше, но по какой-то причине не смогли закрепиться в других частях света или оставить какое-либо устойчивое генетическое наследие. Теперь ученые знают почему. Исследование опубликовано на сервере препринтов Research Square, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи провели исследование четырех доисторических памятников в Омане и обнаружили, что эта часть Аравийского полуострова была домом для Homo sapiens от 109 000 до 95 000 лет назад. Эти древние люди оставили после себя каменные орудия для труда и охоты, связанные с технологией Леваллуа, которая впервые появилась в долине Нила на северо-востоке Африки около 150 000 лет назад.

Учитывая, что Баб-эль-Мандебский пролив, разделяющий Африку и Аравийский полуостров, около 115 000 лет назад уменьшился в ширине с 30 километров до 5 километров, когда уровень моря понизился, ученые предполагают, что древние люди могли перейти из Африки в Аравию более 100 000 лет назад. Там древние люди обнаружили влажны, покрытый травой ландшафт, который мог обеспечить их всем необходимым. Ученые обнаружили, что свидетельства существования обширных озер около 100 000 лет назад на территории Аравийского полуострова, который сейчас в основном покрыт пустынями.

По словам ученых, после даты в 93 000 лет назад орудия технологии Леваллуа внезапно перестали появляться в археологических находках. Более поздние артефакты не демонстрируют преемственности с более ранней технологией. Это значит, что люди, которые принесли ее из Африки полностью исчезли.

Исследование показало, что их исчезновение совпадает с резким изменением местного ландшафта, который превратился в обширную пустыню.

Археологи говорят, что ранние миграции человека из Африки зависели от климата и были демографически нестабильны. Исследование е показывает, что глобальному заселению древними людьми нашей планеты предшествовали неоднократные неудачи.

В то же время, по словам ученых, артефакты технологии Леваллуа, обнаруженные в восточном Средиземноморье, имеют примерно тот же возраст, что и обнаруженные в Омане. Это значит, что две родственные группы людей могли покинуть Африку примерно в одно и то же время. Одна из этих групп пошла южным маршрутом на Аравийский полуостров, где в конечном итоге погибла, так и не встретившись с неандертальцами или другими родственниками людей, населявшими Евразию в этот период.

Но другая группа древних людей направилась на север, на Ближний Восток, где, возможно, столкнулась с неандертальцами и, возможно, скрещивалась с ними. Что именно произошло с этой группой, остается неясным, хотя известно, что и эти древние люди не выжили, поскольку ни один из их генов не передался более поздним людям.

По словам археологов, результаты исследования добавляют новых доказательств тому, что успешное заселение Евразии Homo sapiens произошло после 80 тысяч лет назад. Во время более ранних переселений древних людей, как считают ученые, они смогли закрепиться за пределами Африки.

Как уже писал Фокус, археологи раскрыли 100-летнюю тайну "принцессы", найденной в загадочном гробу из бревна. Анализ загадочного гроба, вырезанного из ствола дуба, позволил узнать больше о женщине, которая жила на территории Польши почти 2000 лет назад.