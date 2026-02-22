Сахара, Антарктида и другие: как появились пустыни рядом с океанами

Пустыни, как известно, очень засушливы, но многие из них расположены на границе с океанами. Секрет их формирования раскрывают ученые.

Когда вы представляете себе пустыню, вы, вероятно, воображаете обширный, пустынный ландшафт вдали от любой воды. Но, как ни странно, некоторые из самых засушливых мест на Земле находятся прямо у океана. Так как же образовались эти пустыни в местах, граничащих с таким количеством воды? Об этом пишет Live Science.

Дэвид Кример из Университета штата Невада в Лас-Вегасе (США) говорит, что есть три основных фактора, которые позволяют пустыням образовываться рядом с океанами. Это вертикальное и горизонтальное движение воздуха, а также то, как горные хребты взаимодействуют с влажным воздухом.

Большинство пустынь на Земле расположены выше или ниже экватора. Это связано с тем, что экватор получает наибольшее количество прямых солнечных лучей, что приводит к нагреванию и подъему воздуха. По мере подъема теплого воздуха образуется область низкого давления. Там атмосферное давление ниже, чем в окружающей местности. Любая влага в воздухе охлаждается и конденсируется в облака и дождь, говорит Кример.

Этот поднимающийся воздух распространяется на 20-40 градусов к северу и к югу от экватора, подавляя образование облаков и дождя. Это объясняет наличие множества пустынь вдоль субтропического пояса, таких как Сахара и Калахари.

Многие жаркие и засушливые пустыни мира (не холодные пустыни, такие как Арктика и Антарктика) расположены между 20 и 40 градусами северной или южной широты от экватора Фото: Live Science

Затем происходит горизонтальное движение воздуха по планете. Вблизи экватора ветры под названием пассаты дуют с востока на запад. Эти ветры, как правило, приносят влагу на восточные стороны континентов, оставляя их западные стороны более сухими. Например, в случае с пустыней Намиб в Африке, когда идут дожди, они выпадают не в самой пустыне, а в горах на востоке, говорит Аби Стоун из Манчестерского университета в Англии.

Холодные океанские течения также играют свою роль. Воздух, который переносится вдоль холодного течения, охлаждается при контакте с ним и впитывает часть влаги, и из-за холода воздух становится довольно стабильным. Хотя часть влаги все же переносится на сушу, и в результате в западной части прибрежных пустынь образуются довольно туманные условия.

Пустыня Атакама в Чили рядом с тихим океаном Фото: Live Science

Наличие гор также влияет на засушливость пустынь. Когда влажный воздух проходит над горным хребтом, он охлаждается и вызывает дождь на наветренной стороне, говорит Кример. К тому времени, когда воздух опускается на подветренную сторону, большая часть его влаги исчезает, создавая область у гор, где выпадает меньше осадков.

Эти факторы придают прибрежным пустыням уникальные характеристики, которые не встречаются в других пустынях. У них, как правило, более прохладный и стабильный климат, и они являются домом для растений и животных, которые развили особые способности для сбора влаги.

Формирование полярных пустынь, как и большей части Антарктиды и самых северных районов Арктики, обусловлено многими теми же факторами, что и формирование теплых прибрежных пустынь. Температура также играет роль, поскольку воздух в этих частях мира настолько холодный, что не может удерживать влагу.

