Сахара, Антарктида та інші: як з'явилися пустелі поруч з океанами

Пустелі, як відомо, дуже посушливі, але багато з них розташовані на кордоні з океанами. Секрет їхнього формування розкривають учені.

Коли ви уявляєте собі пустелю, ви, ймовірно, уявляєте великий, пустельний ландшафт далеко від будь-якої води. Але, як не дивно, деякі з найпосушливіших місць на Землі знаходяться прямо біля океану. То як же утворилися ці пустелі в місцях, що межують із такою кількістю води? Про це пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Девід Крімер з Університету штату Невада в Лас-Вегасі (США) каже, що є три основні чинники, які дають змогу пустелям утворюватися поруч з океанами. Це вертикальний і горизонтальний рух повітря, а також те, як гірські хребти взаємодіють із вологим повітрям.

Відео дня

Більшість пустель на Землі розташовані вище або нижче екватора. Це пов'язано з тим, що екватор отримує найбільшу кількість прямих сонячних променів, що призводить до нагрівання і підйому повітря. У міру підйому теплого повітря утворюється область низького тиску. Там атмосферний тиск нижчий, ніж у навколишній місцевості. Будь-яка волога в повітрі охолоджується і конденсується в хмари і дощ, каже Крімер.

Це повітря, що піднімається, поширюється на 20-40 градусів на північ і на південь від екватора, пригнічуючи утворення хмар і дощу. Це пояснює наявність безлічі пустель уздовж субтропічного поясу, таких як Сахара і Калахарі.

Багато спекотних і посушливих пустель світу (не холодних пустель, як-от Арктика й Антарктика) розташовані між 20 і 40 градусами північної або південної широти від екватора Фото: Live Science

Потім відбувається горизонтальний рух повітря по планеті. Поблизу екватора вітри під назвою пасати дмуть зі сходу на захід. Ці вітри, як правило, приносять вологу на східні боки континентів, залишаючи їхні західні боки більш сухими. Наприклад, у випадку з пустелею Наміб в Африці, коли йдуть дощі, вони випадають не в самій пустелі, а в горах на сході, каже Абі Стоун з Манчестерського університету в Англії.

Холодні океанські течії також відіграють свою роль. Повітря, яке переноситься вздовж холодної течії, охолоджується під час контакту з нею і вбирає частину вологи, і через холод повітря стає досить стабільним. Хоча частина вологи все ж таки переноситься на сушу, і в результаті в західній частині прибережних пустель утворюються досить туманні умови.

Пустеля Атакама в Чилі поруч із тихим океаном Фото: Live Science

Наявність гір також впливає на посушливість пустель. Коли вологе повітря проходить над гірським хребтом, воно охолоджується і спричиняє дощ на навітряному боці, каже Крімер. На той час, коли повітря опускається на підвітряний бік, більша частина його вологи зникає, створюючи область біля гір, де випадає менше опадів.

Ці фактори надають прибережним пустелям унікальні характеристики, які не зустрічаються в інших пустелях. У них, як правило, більш прохолодний і стабільний клімат, і вони є домівкою для рослин і тварин, які розвинули особливі здібності для збору вологи.

Формування полярних пустель, як і більшої частини Антарктиди та найпівнічніших районів Арктики, зумовлене багатьма тими самими факторами, що й формування теплих прибережних пустель. Температура також відіграє роль, оскільки повітря в цих частинах світу настільки холодне, що не може утримувати вологу.

Як уже писав Фокус, вчені виявили найстарішу воду у світі, але вони її не пили і ось чому.