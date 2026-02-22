Щось змінило магнітне поле Землі 40 млн років тому: у майбутньому люди можуть стати мутантами

Учені з'ясували, що інверсія магнітного поля нашої планети може тривати набагато довше, ніж передбачалося. Майбутня зміна магнітного поля може призвести до катастрофічних наслідків для людства.

Дослідники виявили період більш повільної зміни напрямку магнітного поля Землі, що стався 40 мільйонів років тому. Якщо такі інверсії магнітного поля є нормою, то наступна така подія може призвести до руйнування атмосфери і складних генетичних мутацій усього живого на планеті. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише ScienceAlert.

Інверсія магнітного поля — це зміна напрямку магнітного поля Землі. Під час інверсії північний магнітний полюс і південний магнітний полюс міняються місцями, і стрілка компаса починає показувати протилежний напрямок. Така зміна магнітного поля жодного разу не відбувалася за час існування сучасної людини. Востаннє інверсія магнітного поля сталася приблизно 775 тисяч років тому.

Інверсія магнітного поля Землі зумовлена рухами в зовнішньому ядрі планети, що складається з рідкого заліза і нікелю, товщиною близько 2200 кілометрів. Хоча це зовнішнє ядро постійно перебуває в русі, іноді воно стає настільки нестабільним, що магнітні полюси змінюють своє положення.

Вважається, що за останні 170 мільйонів років відбулося близько 540 інверсій магнітного поля Землі, і, схоже, вони відбуваються вже мільярди років. Раніше вчені вважали, що зазвичай інверсія магнітного поля триває приблизно 10 000 років, але автори нового дослідження виявили щось дивовижне.

За словами вчених, це відкриття кидає виклик існуючим уявленням про тривалість інверсії магнітного поля Землі.

Дослідники вивчили осадові породи віком 40 мільйонів років, витягнуті біля узбережжя Ньюфаундленда в Північній Атлантиці. Магнітні сигнали всередині цих порід показують напрямок магнітного поля Землі протягом величезних часових періодів.

Учені виявили, що тоді відбулося дві зміни напрямку магнітного поля Землі, які тривали 18 000 років і щонайменше 70 000 років. Але це набагато довше, ніж типовий часовий проміжок у 10 000 років, який вчені вважають нормою. Це означає, що інверсії магнітного поля нашої планети можуть тривати набагато довше, ніж вважалося. Комп'ютерне моделювання показало, що подібні події в деяких випадках можуть тривати до 130 000 років, хоча в геологічному літописі таких випадків не спостерігалося.

Науковці з'ясували, що виявлені зміни магнітного поля Землі не тільки тривали довго, а й виявилися складнішими та мінливішими, ніж очікувалося. Магнітне поле, здавалося, не знало, в якому напрямку рухатися.

Дослідники вважають, що щось подібне відбувалося під час останньої інверсії магнітного поля Землі — інверсії Брюнес-Матуяма, яка сталася приблизно 775 тисяч років тому. Дослідження показало, що для завершення зміни магнітного поля знадобилося близько 22 000 років. Це означає, що тривалі інверсії магнітного поля Землі можуть бути швидше правилом, ніж винятком.

Учені кажуть, що потрібно бути готовими до наступної інверсії магнітного поля нашої планети. Одним із наслідків цієї події є те, що Земля залишається менш захищеною від шкідливого сонячного та космічного випромінювання.

Якщо інверсія може тривати на десятки тисяч років довше, ніж вважали раніше, то це може зруйнувати атмосферу, повністю змінити клімат, а також призвести до складних генетичних мутацій усього живого на Землі, зокрема, людини.

