Какой на самом деле цвет Солнца: белый или зеленый, ответ может удивить (фото)

Солнце часто изображают желтым, но на самом деле это не совсем правильно.

Ответ на вопрос, какой цвет имеет Солнце зависит от многих факторов. Например, от того, смотрители вы на нашу звезду из космоса или с поверхности Земли. Также это зависит от того, смотрите ли вы на Солнце в середине дня иди же во время заката, или вы Илон Маск. Так какой же цвет Солнца, если оно не желтое? Об этом пишет Sky at Night Magazine.

Горячее белое Солнце

Температура поверхности Солнца определяет его цвет. Она составляет примерно 5800 градусов Цельсия. Это означает, что наша звезда излучает энергию в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового света, включая длины волн видимого света, который может видеть человеческий глаз.

Когда свет содержит все длины волн видимого спектра, он кажется нам белым. Таким образом, поскольку Солнце излучает длины волн света всех цветов, настоящий цвет Солнца белый. Это можно увидеть, если смотреть на Солнце из космоса.

Солнце в ультрафиолетовом диапазоне света при наблюдении из космоса Фото: NASA

Но в атмосфере Земле фотоны, то есть частицы света взаимодействуют с молекулами газов, прежде чем солнечный свет достигнет глаз человека. Это называется рэлеевское рассеяние и поэтому небо на Земле для нас имеет голубой цвет. Молекулы азота и кислорода в атмосфере рассеивают свет с более короткой длиной волны, в сторону синего конца спектра видимого света. Рэлеевское рассеяние также влияет на цвет Солнца.

Если смотреть на Солнце днем, когда оно находится высоко над горизонтом, то видно, что звезда имеет преимущественно бело-желтый цвет. Дело в том, что свет проходит через меньшую часть земной атмосферы, прежде чем он достигнет человеческих глаз.

Если смотреть на Солнце днем, когда оно находится высоко над горизонтом, то видно, что звезда имеет преимущественно бело-желтый цвет Фото: Daily Mail

Во время заката свет Солнца проходит большее расстояние, а потому взаимодействует с большим количеством молекул в атмосфере. Синий свет будет рассеиваться, в то время как красный и оранжевый свет с большей длиной волны будет попадать в наши глаза. Поэтому Солнце во время заката выглядит оранжево-красным.

Солнце во время заката выглядит оранжево-красным Фото: Wikipedia

Солнце зеленое?

Илон Маск в 2022 году написал в социальной сети Twitter, что вопрос "Какой цвет имеет Солнце?" на самом деле является "вопросом с подвохом", и что Солнце "кажется белым в космосе, но, если судить по пиковому количеству фотонов, оно зеленое". Маск имеет в виду спектр излучения черного тела.

Солнце может быть зеленым, если наблюдать его из космоса Фото: NASA

Этот метод использует температуру поверхности небесного тела, в данном случае Солнца, для построения графика количества излучаемых им волн различной длины. Спектр излучения черного тела Солнца имеет такую форму и длину волны, которая соответствует сине-зеленому свету. Но разве можно утверждать, что цвет Солнца — зеленый, если наша звезда излучает больше сине-зеленого света, чем других длин волн?

Цвет Солнца в разных длинах волн света при наблюдении из космоса Фото: NASA

Цвет Солнца зависит от того, что вы подразумеваете под словом "цвет". Если вы имеете в виду наиболее распространенную длину волны света, то можно сказать, что Солнце зеленое. Но вам также придется перестать называть вещи розовыми, поскольку розовый цвет отсутствует в видимом спектре света, и вместо этого классифицировать их по длине волны, которая излучается чаще всего, а это может быть красный или фиолетовый цвет.

Если на Солнце смотреть из космоса, то его цвет будет белым. Если утверждать, что "цвет" является описанием того, как наш мозг интерпретирует различные длины волн света, то можно сказать, что Солнце иногда белое, иногда желтое, а иногда красное.

