Марсоход NASA Perseverance получил свою версию GPS: теперь ему не нужны люди (фото)

В течение 5 лет для уточнения местоположения на Марсе колесный роботизированный аппарат полгался на мощь ученых с Земли, теперь в этом нет необходимости.

Ученые из NASA загрузили в бортовой компьютер марсохода Perseverance, который с 2021 года изучает поверхность Марса, новый алгоритм. Эта технология дает возможность колесному аппарату определять свое точное местоположение на Марсе, не дожидаясь инструкций от людей на Земле. По сути марсоход получил свою собственную версию GPS, пишет Space.

В отличие от Земли, вокруг Марса не вращаются спутники GPS. Поэтому в течение 5 лет своего пребывания на Красной планете марсохода Perseverance использовал бортовые датчики и камеры, снимки орбитальных аппаратов, а также указания от ученых на Земле для определения своего точного местоположения на Марсе. Теперь в этом нет необходимости, ведь ученые успешно протестировали новую технологию "марсианского GPS" под названием Mars Global Localization, которую уже применил Perseverance на Красной планете.

Изображение, полученное с помощью одной из камер марсохода Perseverance. Позади видны следы от колес на поверхности Марса Фото: NASA

Ранее марсоход отслеживал свое положение на Марсе проводя сравнение изображений поверхности с ранее загруженными в его компьютер картами поверхности планеты. Но небольшие ошибки накапливаются со временем и эти неточности привели к тому, что марсоход не был уверен в своем местоположении более чем на 35 метров. Поэтому он дожидался сообщений с Земли, что ученые могли подтвердить его местоположение.

Эта панорамное изображение Марса состоит из снимков, сделанных навигационной камерой Perseverance, которые марсоход сопоставил с орбитальными снимками, чтобы точно определить свое положение, используя технологию Mars Global Localization Фото: NASA

Поскольку Марс находится в среднем на расстоянии около 225 миллионов километров от Земли, задержки связи делают управление марсоходом в реальном времени невозможным. Поэтому приесм и обработка сообщений с Земли у марсохода могла занимать целый день и даже больше.

Теперь, благодаря Mars Global Localization, Perseverance может вычислять свое точное положение и продолжать движение по запланированному маршруту, не дожидаясь инструкций с Земли.

Бортовой алгоритм выполняет сравнение полученных изображений поверхности Марса с картами планеты, созданными с помощью орбитальных изображений, за две минуты и может определить местоположение марсохода с точностью 25 сантиметров. Эта позволяет марсоходу перемещаться значительно дальше, увеличивая площадь исследуемой территории и объем проводимых научных исследований, говорят ученые.

Подобная технология может положить начало новой эре более быстрых и автономных исследований не только на Марсе, но и на других планетах, говорят ученые из NASA.

