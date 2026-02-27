Ученые рекомендуют отложить полет астронавтов NASA к Луне: неожиданная угроза из космоса

Новый метод прогнозирования супервспышек на Солнце показал, что полет астронавтов миссии “Артемида-2” может быть очень опасным для их здоровья.

Ученые выяснили, что сейчас на Солнце наступил период, когда на нашей звезде появляются так называемые супервспышки, выбросы излучения чрезвычайной интенсивности. Поэтому исследователи считают, что астронавты могут получить высокую дозу радиации во время полета к Луне в рамках миссии "Артемида-2" в апреле. Ученые рекомендуют перенести запуск на конец 2026 года. Исследование было опубликовано в Journal of Geophysical Research: Space Physics, пишет Space.

Мощные супервспышки на Солнце могут вызывать магнитную бурю на Земле, нарушать радиосвязь, повреждать спутники и представлять опасность для астронавтов. Но ученые разработали новый метод их прогнозировании, который должен помочь заранее подготовиться к солнечной буре.

Как уже писал Фокус, NASA отложило до апреля запуск миссии "Артемида-2" апреля из-за проблем с ракетой. Четыре астронавта должны в течение 10 дней совершить полет вокруг Луны и вернуться обратно. Такое путешествие люди совершат впервые за 54 года, после завершения лунной программы NASA "Аполлон". Авторы исследования считают, что запуск миссии "Артемида-2" нужно перенести на конец года и это связано с супервспышками на Солнце.

Супервспышки — это самые мощные вспышки, которые могут возникнуть на Солнце, и они производят рентгеновское излучение. Ученые точно не понимают механизм их образования, а потому точно предсказать, когда и где на Солнце произойдет супервспышка, в настоящее время невозможно. И все же новый метод улучшает прогнозирование этих событий.

Ученые изучила данные за 50 лет, полученные с помощью геостационарных спутников наблюдения за Солнцем, которые изучали нашу звезду в рентгеновском диапазоне с 1975 по 2025 год. Они обнаружили, что время возникновения супервспышек на Солнце совпадает с двумя ранее неизвестными солнечным циклами. Один продолжается 1,7 года, а другой – 7 лет. Эти циклы связаны с накоплением магнитной энергии в определенных областях на Солнце.

Эти данные позволили астрономам прогнозировать пиковые сезоны супервспышек. Они обнаружили, что сейчас как раз существует такой сезон, который начался в середине 2025 года и продлится до середины 2026 года.

Именно поэтому астрономы рекомендуют перенести запуск миссии "Артемида-2" на конец 2026 года. Полет на Луну означает, что четыре астронавта окажутся за пределами защитного магнитного поля Земли и будут более уязвимы для солнечных бурь. Если они покинут Землю в апреле, в период повышенной активности супервспышек на Солнце, то подвергнутся большему риску экстремального радиационного облучения.

Полученные результаты могут стать важным шагом на пути к защите астронавтов, космической инфраструктуры, а также коммуникационной и энергетической сети на Земле от солнечных бурь.

