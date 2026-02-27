Ракету NASA "Артемида-2" отправили на ремонт: когда астронавты впервые за 54 года полетят к Луне

Четырем астронавтам придется снова немного подождать, прежде чем отправиться в свою историческую миссию вокруг Луны и обратно впервые с 1972 года.

Ракета NASA Space Launch System (SLS) в рамках миссии "Артемида-2" должна была отправить четырех астронавтов на космическом корабле "Орион" в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно 6 марта. Но неисправность системы подачи гелия ракеты привела к отмене запланированного запуска. NASA переместило ракету SLS со стартовой площадки в здание вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде для ремонта. Первый за 54 года полет к Луне состоится не раньше апреля, пишет Space.

Проблема с системой подачи гелия у ракеты SLS была обнаружена 21 февраля, через день после успешного завершения второй генеральной репетиции запуска в космос, как уже писал Фокус. Во время репетиции ракету успешно заправили топливом, хотя перед эти в феврале утечка топлива, в частности жидкого водорода, привела к отмене запланированного на начало февраля запуска, как уже писал Фокус.

Сейчас, после того, как ракета SLS была перемещена обратно в здание вертикальной сборки, инженеры NASA начали работы по устранению неполадок в верхней ступени ракеты, что невозможно сделать на стартовой площадке. Система подачи гелия является критически важной для функционирования верхней ступени ракеты SLS. Поток гелия обеспечивает давление в баках с жидким водородом и жидким кислородом и помогает поддерживать надлежащие условия для работы двигателя.

Эта проблема вынудила NASA перенести запланированный на 6 марта запуск миссии "Артемида-2" к Луне. Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что проблема может иметь несколько различных причин, и что перенос запуска позволит инженерам точно определить, что пошло не так.

Если все пойдет по новому планету, то ракета SLS снова вернется на стартовую площадку в середине марта, чтобы инженеры могли провести уже третью генеральную репетицию запуска в космос. Ракета с астронавтами сможет отправиться в исторический полет в апреле, а именно есть даты 1 апреля, а также 3,4,5 и 6 апреля. Лететь на Луну можно только в определенные дни, как уже писал Фокус.

На самом деле ситуация с миссией "Артемида-2" не является чем-то неожиданным для NASA, ведь в 2022 году миссия "Артемида-2" также столкнулась с техническими трудностями и неоднократным переносом запуска.

Тогда космический корабль "Орион" без экипажа отправился в полет вокруг Луны и обратно примерно через полгода после первоначальной даты запуска. Поэтому можно ожидать, что первый с 1972 года полет людей за пределы низкой околоземной орбиты состоится в 2026 году.

После успешного завершения миссии "Артемида-2" NASA планирует совершить долгожданную высадку астронавтов на поверхность Луны в 2028 году. Это будет миссия "Артемида-3". Напоминаем, что в последний раз астронавты NASA находились на Луне в декабре 1972 года. Это была миссия "Аполлон-17".

Как уже писал Фокус, ученые решили давнюю загадку магнитного поля Луны. Ранее анализ образцов горных пород, собранных астронавтами миссий "Аполлон", показал, что у Луны в прошлом было сильное магнитное поле. Новый анализ опровергает это утверждение.