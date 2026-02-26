Ученые решили давнюю загадку магнитного поля Луны: какое оно на самом деле (фото)

Ранее анализ образцов горных пород, собранных астронавтами миссий “Аполлон”, показал, что у Луны в прошлом было сильное магнитное поле. Новый анализ опровергает это утверждение.

Ученые разрешили давний спор о силе магнитного поля Луны. На протяжении десятилетий исследователи спорили о том, имела ли Луна сильное магнитное поле или оно всегда было слабым. Новый анализ горных пород, привезенных на Землю астронавтами миссий "Аполлон" показал, что магнитное поле Луны всегда было слабым. Были лишь кратковременные периоды повышения силы магнитного поля Луны, когда оно было даже сильнее, чем у Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Live Science.

Споры о силе магнитного поля Луны возникли из-за того, что все шесть раз астронавты миссий "Аполлон" в период с 1969 по 1972 год приземлялись в одном и том же месте, где наблюдалась высокая концентрация горных пород, которые случайно зафиксировали сильный магнетизм, говорят ученые.

Астронавтам было проще всего приземляться на больших плоских базальтовых равнинах, то ест лунных морях, которые представляют собой ландшафт, образовавшийся после падений метеоритов, расплавивших первоначальные горные породы. Эти места посадки богаты титановыми базальтами.

Астронавт миссии "Аполлон-12" Чарльз Конрад на Луне Фото: NASA

Ранее одни ученые считали, что Луна в прошлом имела сильное магнитное поле, как показали намагниченные горные породы, но другие ученые с этим не соглашались у указывали на то, что Луна всегда имела очень слабое магнитное поле.

Несмотря на сильный магнетизм в лунных горных породах, многие ученые считали, что у Луны может быть только слабое или отсутствующее магнитное поле. Дело в том, что небольшое ядро Луны, которое составляет всего 1/ ее диаметра, не может создавать сильное магнитное поле.

Большинство образцов лунных горных пород были доставлены астронавтами миссии "Аполлон-12" Фото: NASA

Теперь же ученые выяснили, что магнитное поле Луны на самом деле на протяжении большей части ее истории, длительностью 4,5 миллиарда лет, Луны было слабым. Но существовали короткие периоды, примерно 3,5 – 4 миллиарда лет назад, когда магнитное поле было сильным, иногда даже сильнее, чем у Земли. Но эти периоды длились всего несколько тысяч лет. Ученые считают, что плавление богатых титаном пород на границе между ядром и мантией Луны приводило к созданию очень сильного магнитного поля.

Ученые сопоставили содержание титана в образцах лунных горных пород с силой их намагниченности. Оказалось, что породы, с содержанием титана менее 6% имели слабые магнитные поля, а в породах с более высокой концентрацией титана магнитные поля были сильнее. Это говорит о том, что образование горных пород с высоким содержанием титана и создание сильного магнитного поля Луны связаны между собой.

Авторы исследования говорят, что небольшая выборка лунных образов привела к мнению о том, что магнитное поле Луны раньше было сильным. Но если бы астронавты смогли собрать образцы в других местах на Луне, то, вероятно, никакого спора и не было бы.

Ученые считают, что астронавты будущих миссий "Артемида" совершат посадку в большем количестве мест на Луне и смогут собрать больше образцов горных пород. Это позволит более точно понять историю магнитного поля Луны.

