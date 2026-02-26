Учені вирішили давню загадку магнітного поля Місяця: яке воно насправді (фото)

Раніше аналіз зразків гірських порід, зібраних астронавтами місій "Аполлон", показав, що Місяць у минулому мав сильне магнітне поле. Новий аналіз спростовує це твердження.

Учені вирішили давню суперечку про силу магнітного поля Місяця. Протягом десятиліть дослідники сперечалися про те, чи мав Місяць сильне магнітне поле, чи воно завжди було слабким. Новий аналіз гірських порід, привезених на Землю астронавтами місій "Аполлон" показав, що магнітне поле Місяця завжди було слабким. Були лише короткочасні періоди підвищення сили магнітного поля Місяця, коли воно було навіть сильнішим, ніж у Землі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Суперечки про силу магнітного поля Місяця виникли через те, що всі шість разів астронавти місій "Аполлон" у період із 1969 до 1972 року приземлялися в одному й тому самому місці, де спостерігалася висока концентрація гірських порід, які випадково зафіксували сильний магнетизм, кажуть учені.

Астронавтам було найпростіше приземлятися на великих плоских базальтових рівнинах, тобто місячних морях, які є ландшафтом, що утворився після падінь метеоритів, які розплавили початкові гірські породи. Ці місця посадки багаті титановими базальтами.

Астронавт місії "Аполлон-12" Чарльз Конрад на Місяці Фото: solar-system

Раніше одні вчені вважали, що Місяць у минулому мав сильне магнітне поле, як засвідчили намагнічені гірські породи, але інші вчені з цим не погоджувалися у вказували на те, що Місяць завжди мав дуже слабке магнітне поле.

Незважаючи на сильний магнетизм у місячних гірських породах, багато вчених вважали, що в Місяця може бути тільки слабке або відсутнє магнітне поле. Річ у тім, що невелике ядро Місяця, яке становить лише 1/ його діаметра, не може створювати сильне магнітне поле.

Більшість зразків місячних гірських порід були доставлені астронавтами місії "Аполлон-12" Фото: solar-system

Тепер же вчені з'ясували, що магнітне поле Місяця насправді протягом більшої частини його історії, тривалістю 4,5 мільярда років, Місяця було слабким. Але існували короткі періоди, приблизно 3,5 — 4 мільярди років тому, коли магнітне поле було сильним, іноді навіть сильнішим, ніж у Землі. Але ці періоди тривали всього кілька тисяч років. Вчені вважають, що плавлення багатих титаном порід на кордоні між ядром і мантією Місяця призводило до створення дуже сильного магнітного поля.

Вчені зіставили вміст титану в зразках місячних гірських порід із силою їхньої намагніченості. Виявилося, що породи із вмістом титану менше 6% мали слабкі магнітні поля, а в породах із вищою концентрацією титану магнітні поля були сильнішими. Це свідчить про те, що утворення гірських порід з високим вмістом титану і створення сильного магнітного поля Місяця пов'язані між собою.

Автори дослідження кажуть, що невелика вибірка місячних образів привела до думки про те, що магнітне поле Місяця раніше було сильним. Але якби астронавти змогли зібрати зразки в інших місцях на Місяці, то, ймовірно, ніякої суперечки і не було б.

Вчені вважають, що астронавти майбутніх місій "Артеміда" здійснять посадку в більшій кількості місць на Місяці і зможуть зібрати більше зразків гірських порід. Це дасть змогу точніше зрозуміти історію магнітного поля Місяця.

Як уже писав Фокус, проблеми з ракетою-носієм поки що не дають змоги NASA відправити астронавтів місії "Артеміда-2" в подорож навколо Місяця і назад.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект рекомендує завдати ядерного удару для закінчення війни. Дослідження вчених показало тривожну тенденцію.