Ракету NASA "Артеміда-2" відправили на ремонт: коли астронавти вперше за 54 роки полетять до Місяця

Чотирьом астронавтам доведеться знову трохи почекати, перш ніж вирушити у свою історичну місію навколо Місяця і назад уперше з 1972 року.

Ракета NASA Space Launch System (SLS) у рамках місії "Артеміда-2" мала відправити чотирьох астронавтів на космічному кораблі "Оріон" у 10-денну подорож навколо Місяця і назад 6 березня. Але несправність системи подачі гелію ракети призвела до скасування запланованого запуску. NASA перемістило ракету SLS зі стартового майданчика в будівлю вертикальної збірки в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді для ремонту. Перший за 54 роки політ до Місяця відбудеться не раніше квітня, пише Space.

Проблему із системою подачі гелію у ракети SLS виявили 21 лютого, через день після успішного завершення другої генеральної репетиції запуску в космос, як уже писав Фокус. Під час репетиції ракету успішно заправили паливом, хоча перед цим у лютому витік палива, зокрема рідкого водню, призвів до скасування запланованого на початок лютого запуску, як уже писав Фокус.

Наразі, після того, як ракету SLS перемістили назад у будівлю вертикального складання, інженери NASA розпочали роботи з усунення неполадок у верхньому ступені ракети, що неможливо зробити на стартовому майданчику. Система подачі гелію є критично важливою для функціонування верхнього ступеня ракети SLS. Потік гелію забезпечує тиск у баках з рідким воднем і рідким киснем і допомагає підтримувати належні умови для роботи двигуна.

Ця проблема змусила NASA перенести запланований на 6 березня запуск місії "Артеміда-2" до Місяця. Глава NASA Джаред Айзекман повідомив, що проблема може мати кілька різних причин, і що перенесення запуску дасть змогу інженерам точно визначити, що пішло не так.

Якщо все піде за новим планом, то ракета SLS знову повернеться на стартовий майданчик у середині березня, щоб інженери могли провести вже третю генеральну репетицію запуску в космос. Ракета з астронавтами зможе вирушити в історичний політ у квітні, а саме є дати 1 квітня, а також 3,4,5 і 6 квітня. Летіти на Місяць можна тільки в певні дні, як уже писав Фокус.

Насправді ситуація з місією "Артеміда-2" не є чимось неочікуваним для NASA, адже у 2022 році місія "Артеміда-2" також зіштовхнулася з технічними труднощами та неодноразовим перенесенням запуску.

Тоді космічний корабель "Оріон" без екіпажу вирушив у політ навколо Місяця і назад приблизно через півроку після початкової дати запуску. Тож можна очікувати, що перший з 1972 року політ людей за межі низької навколоземної орбіти відбудеться у 2026 році.

Після успішного завершення місії "Артеміда-2" NASA планує здійснити довгоочікувану висадку астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році. Це буде місія "Артеміда-3". Нагадуємо, що востаннє астронавти NASA перебували на Місяці в грудні 1972 року. Це була місія "Аполлон-17".

Як уже писав Фокус, вчені вирішили давню загадку магнітного поля Місяця. Раніше аналіз зразків гірських порід, зібраних астронавтами місій "Аполлон", показав, що у Місяця в минулому було сильне магнітне поле. Новий аналіз спростовує це твердження.