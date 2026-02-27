Межзвездный объект 3I/ATLAS: получена лучшая фотография из глубокого космоса (фото)

Астрономам пришлось ждать несколько месяцев, пока данные космического аппарата JUICE прибудут на Землю. Но это ожидание оправдалось.

Ученые из Европейского космического агентства показали первую из более сотни фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанных космическим аппаратом JUICE. Он как 3I/ATLAS сейчас направляется к Юпитеру. 3I/ATLAS – это комета, прибывшая из другой звездной системы и сейчас она покидает нашу Солнечную систему. Примерно в середине марта она окажется на самом близком расстоянии от Юпитера, но аппарат JUICE прибудет к самой большой планете Солнечной системы только через несколько лет, пишет IFLScience.

Аппарат JUICE Европейского космического агентства использовал свои пять научных приборов для наблюдения за кометой в ноябре 2025 года. Собранная информация поможет понять поведение кометы и ее химический состав.

6 ноября, когда JUICE, который летит изучать Юпитер и его главные спутники, находился на расстоянии 66 миллионов километров от межзвездной кометы 3I/ATLAS и начал с помощью своей камеры делать ее фотографии. Это произошло через неделю после того, как комета 3I/ATLAS оказалась на самом близком расстоянии от Солнца и отправилась обратно в межзвездное пространство, пересекая Солнечную систему.

Ученые не могли раньше получить 120 изображений, сделанные камерой аппарата JUICE и они предупреждали, что этих данных придется ждать до февраля 2026 года. Дело в том, что несколько месяцев он находился на противоположной от Земли стороне Солнца. Аппарат использовал свою основную антенну в качестве теплозащитного экрана, а меньшую антенну – для передачи данных на Землю с меньшей скоростью.

Снимок 3I/ATLAS от космического аппарата JUICE является одной из лучших на сегодняшний день фотографий межзвездной кометы, сделанных из космоса. На впечатляющей фотографии 3I/ATLAS видна комета, которая активно выбрасывает газ и пыль в космос. Ядро кометы не видно на снимке, ведь оно окружено яркой газовой оболочкой, известной как кома. У кометы также виден длинный хвост.

Ученые говорят, что, хотя 3I/ATLAS является пришельцем из другой звездной системы, его поведение указывает на то, что это обычная комета. Хот раньше существовали предположения, что это может быть искусственно созданный инопланетянами объект.

Астрономы из Европейского космического агентства говорят, что сейчас началась активная обработка полученных данных и в ближайшие месяцы будет представлены первые результаты исследования 3I/ATLAS с помощью приборов аппарата JUICE.

Главная цель JUICE состоит в изучении спутников Юпитера Ганимед, Каллисто и Европа. Ученые хотят выяснить, действительно ли там есть подземные океаны, где может существовать жизнь. JUICE станет первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг спутника другой планеты. Этим спутником будет Ганимед, самый большой спутник планеты в Солнечной системе.

