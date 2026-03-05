Вокруг Луны за 10 дней: NASA исправило ракету "Артемида-2", астронавты все же летят в космос

Инженеры NASA устранили проблему у ракеты Space Launch System и теперь запуск астронавтов к Луне должен состояться в начале апреля.

Исторический полет астронавтов миссии "Артемида-2" к Луне и обратно должен состояться в начале апреля 2026 года. Из-за обнаруженных проблем с системой подачи гелия в верхней ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS) запуск, запланированный на начало был отложен. Теперь инженеры NASA смогли устранить проблему, пишет Live Science.

В последний раз астронавты покидали пределы околоземной орбиты и находились возле Луны в декабре 1972 года. Тогда же астронавты NASA в последний раз побывали на поверхности спутника Земли. Теперь же NASA планирует возвращение астронавтов на Луну в 2028 году. Как уже писал Фокус, изначально это должно было произойти в рамках миссии "Артемида-3", но недавно стало известно, что первая с 1972 года высадка людей на поверхность Луны состоится в рамках миссии "Артемида-4".

Но чтобы эта миссия прошла успешно, к ней нужно хорошо подготовиться. Поэтому репетицией возвращения людей на Луну является миссия "Артемида-2". В течение 10-дневного путешествия четыре астронавта на космическом корабле "Орион", который выведет в космос ракета-носитель SLS, совершат полет вокруг Луны и вернутся обратно.

Изначально, запуск миссии "Артемида-2" должен был состоятся в феврале, но были обнаружены утечки водородного топлива у ракеты SLS. Позже эту проблему удалось решить, но была обнаружена новая проблема с системой подачи гелия в верхней ступени ракеты SLS. Поэтому NASA отправило ракету на ремонт. Гелий важен, поскольку NASA использует его для контроля параметров окружающей среды в двигателе верхней ступени SLS и для создания давления в топливных баках. В итоге запланированный на начало марта запуск миссии "Артемида-2" был отложен, как уже писал Фокус.

Теперь же инженеры NASA смогли устранить проблему с системой подачи гелия, и они надеются, что она больше не возникнет. В течение ближайших недель инженеры проведут тщательный анализ работоспособности ракеты, чтобы ее можно было вернуть на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

NASA пока что планирует, если все с ракетой будет хорошо, отправить астронавтов к луне в начале апреля. В частности, это может произойти 1 апреля или с 3 по 6 апреля. Есть еще одна дата – 30 апреля. Именно в эти дни можно отправить астронавтов к Луне. Если же этого не произойдет в апреле, что следующий раз такой запуск можно будет осуществить только через несколько месяцев.

Миссия "Артемида" – это не только первый за более чем 50 лет полет человека к Луне. Впервые в путешествие к спутнику Земли отправятся женщина и афроамериканец.

