Навколо Місяця за 10 днів: NASA виправило ракету "Артеміда-2", астронавти все ж летять у космос

Інженери NASA усунули проблему у ракети Space Launch System і тепер запуск астронавтів до Місяця має відбутися на початку квітня.

Історичний політ астронавтів місії "Артеміда-2" до Місяця і назад має відбутися на початку квітня 2026 року. Через виявлені проблеми з системою подачі гелію у верхньому ступені ракети-носія Space Launch System (SLS) запуск, запланований на початок, був відкладений. Тепер інженери NASA змогли усунути проблему, пише Live Science.

Востаннє астронавти залишали межі навколоземної орбіти і перебували біля Місяця в грудні 1972 року. Тоді ж астронавти NASA востаннє побували на поверхні супутника Землі. Тепер же NASA планує повернення астронавтів на Місяць у 2028 році. Як уже писав Фокус, спочатку це мало статися в рамках місії "Артеміда-3", але нещодавно стало відомо, що перша з 1972 року висадка людей на поверхню Місяця відбудеться в рамках місії "Артеміда-4".

Але щоб ця місія пройшла успішно, до неї потрібно добре підготуватися. Тож репетицією повернення людей на Місяць є місія "Артеміда-2". Протягом 10-денної подорожі чотири астронавти на космічному кораблі "Оріон", який виведе в космос ракета-носій SLS, здійснять політ навколо Місяця і повернуться назад.

Спочатку запуск місії "Артеміда-2" мав відбутися в лютому, але були виявлені витоки водневого палива у ракети SLS. Пізніше цю проблему вдалося розв'язати, але було виявлено нову проблему з системою подачі гелію у верхньому ступені ракети SLS. Тому NASA відправило ракету на ремонт. Гелій важливий, оскільки NASA використовує його для контролю параметрів навколишнього середовища в двигуні верхнього ступеня SLS і для створення тиску в паливних баках. У підсумку запланований на початок березня запуск місії "Артеміда-2" було відкладено, як уже писав Фокус.

Тепер же інженери NASA змогли усунути проблему з системою подачі гелію, і вони сподіваються, що вона більше не виникне. Протягом найближчих тижнів інженери проведуть ретельний аналіз працездатності ракети, щоб її можна було повернути на стартовий майданчик у Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

NASA поки що планує, якщо все з ракетою буде добре, відправити астронавтів до Місяця на початку квітня. Зокрема, це може статися 1 квітня або з 3 по 6 квітня. Є ще одна дата — 30 квітня. Саме в ці дні можна відправити астронавтів до Місяця. Якщо ж цього не станеться у квітні, що наступного разу такий запуск можна буде здійснити лише через кілька місяців.

Місія "Артеміда" — це не тільки перший за понад 50 років політ людини до Місяця. Уперше в подорож до супутника Землі вирушать жінка та афроамериканець.

