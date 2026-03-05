Третя невдача поспіль: нова японська ракета вибухнула після запуску в космос (відео)

Ракета-носій Kairos компанії Space One не змогла доставити на орбіту 5 супутників. Третій політ ракет, як і два попередні, закінчився невдало.

У четвер, 5 березня, о 4:10 за Києвом японська компанія Space One втретє запустила в космос свою твердопаливну ракету Kairos з п'ятьма супутниками на борту. Цей політ закінчився приблизно через дві хвилини, адже ракету довелося знищити через виявлену аномалію. Це вже третя спроба компанії Space One провести успішних запуск Kairos на орбіту. Два попередні запуски також закінчилися вибухом ракети, пише Space.

Новий запуск 18-метрової ракети-носія Kairos відбувся з космодрому Кії, який належить компанії Space One. Вона була створена в Японії 8 років тому і її засновниками стали компанії Canon Electronics, IHI Aerospace і Shimizu. Компанія Space One прагне стати великим гравцем в індустрії запуску супутників на орбіту. Компанія планує до кінця цього десятиліття проводити 20 запусків твердопаливної ракети Kairos на рік, а у 2030-х роках — 30 запусків на рік. Ракета Kairos може доставляти на орбіту до 150 кілограмів корисного навантаження.

Але поки що, компанії Space One не вдалося виконати жодного успішного запуску ракети Kairos в космос. Під час третього запуску 5 березня, ракета летіла нормально протягом приблизно 2 хвилин, але потім, згідно з повідомленням Space One, було виявлено, що ця місія не може бути успішно виконана, а тому довелося припинити політ. Ракету було підірвано.

На борту ракети перебували 5 супутників, які були знищені разом із ракетою. Вони мали бути виведені на орбіту приблизно через 50 хвилин після старту на висоті 500 кілометрів. Наразі невідомо, що саме сталося з ракетою Kairos під час третього запуску в космос. Компанія Space One заявила, що надасть подробиці інциденту після проведення розслідування.

Попередні два запуски Kairos також закінчилися невдало.

Перший запуск ракети в березні 2024 року завершився всього за п'ять секунд після старту, коли було виявлено нижчу, ніж очікувалося, швидкість і тягу. У підсумку ракета вибухнула, як уже писав Фокус.

Другий запуск, у грудні 2024 року, тривав довше, але також закінчився вибухом. Компанія Space One припинила політ приблизно через три хвилини після старту, на висоті близько 100 кілометрів.

