Третья неудача подряд: новая японская ракета взорвалась после запуска в космос (видео)

Ракета-носитель Kairos компании Space One не смогла доставить на орбиту 5 спутников. Третий полет ракет, как и два предыдущих, закончился неудачно.

В четверг, 5 марта, в 4:10 пор Киеву японская компания Space One в третий раз запустила в космос свою твердотопливную ракету Kairos с пятью спутниками на борту. Этот полет закончился примерно через две минуты, ведь ракету пришлось уничтожить из-за обнаруженной аномалии. Это уже третья попытка компании Space One провести успешных запуск Kairos на орбиту. Два предыдущих запуска также закончились взрывом ракеты, пишет Space.

Новый запуск 18-метровой ракеты-носителя Kairos состоялся с космодрома Кии, который принадлежит компании Space One. Она была создана в Японии 8 лет назад и ее основателями стали компании Canon Electronics, IHI Aerospace и Shimizu. Компания Space One стремится стать крупным игроком в индустрии запуска спутников на орбиту. Компания планирует к концу этого десятилетия проводить 20 запусков твердотопливной ракеты Kairos в год, а в 2030-х годах — 30 запусков в год. Ракета Kairos может доставлять на орбиту до 150 килограммов полезной нагрузки.

Но пока что, компании Space One не удалось выполнить ни одного успешного запуска ракеты Kairos в космос. Во время третьего запуска 5 марта, ракета летела нормально в течение примерно 2 минут, но затем, согласно сообщению Space One, было обнаружено, что эта миссия не может быть успешно выполнена, а потому пришлось прекратить полет. Ракета была взорвана.

На борту ракеты находились 5 спутников, которые были уничтожены вместе с ракетой. Они должны были быть выведены на орбиту примерно через 50 минут после старта на высоте 500 километров.Пока неизвестно, что именно произошло с ракетой Kairos во время третьего запуска в космос. Компания Space One заявила, что предоставит подробности инцидента после проведения расследования.

Предыдущие два запуска Kairos также закончились неудачно.

Первый запуск ракеты в марте 2024 года завершился всего через пять секунд после старта, когда была обнаружена более низкая, чем ожидалось, скорость и тяга. В итоге ракета взорвалась, как уже писал Фокус.

Второй запуск, в декабре 2024 года, длился дольше, но также закончился взрывом. Компания Space One прекратила полет примерно через три минуты после старта, на высоте около 100 километров.

