Новый сверхзвуковой самолет впервые взлетел: должен побить 50-летний рекорд скорости (видео)

Беспилотный сверхзвуковой самолет Quarterhorse Mk 2.1 совершил свой первый полет в небе над США. Разработчики на его основе планируют создать более быстрый гиперзвуковой самолет.

Американская компания Hermeus сделала еще один шаг вперед к тому, чтобы побить мировой рекорд скорости для пилотируемых самолетов, установленный легендарным самолетом SR-71 Blackbird. Сверхзвуковой беспилотный самолет Quarterhorse Mk 2.1 отправился в свой первый полет в небе над США, пишет New Atlas.

2 марта 2026 года с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико (США) отправился в свой первый полет сверхзвуковой самолет Quarterhorse Mk 2.1. Он летел на дозвуковой скорости и основная цель полета состояла в проверке бортовых систем управления.

Компания Hermeus на основе беспилотного самолета Quarterhorse собирается создать гиперзвуковой самолет Darkhorse, который сможет летать со скоростью, которая более чем в 5 раз превышает скорость звука или больше 5 Маха.

Но сначала Hermeus создает прототипы, такие как Quarterhorse Mk 2.1, и каждый из них предназначен для испытание той или иной технологии. Первый прототип, Quarterhorse Mk 0, был построен исключительно для испытаний на руление на земле с целью проверки интегрированных систем. Прототип Quarterhorse Mk 1 был создан для проверки проверку высокоскоростных взлетов и посадок.

Если испытание Quarterhorse 2.1 будет признано успешным, то компания перейдет к созданию Quarterhorse 2.2 и Quarterhorse Mk 3. Этот беспилотный самолет должен будет побить рекорд скорости полета самолета-разведчика ВВС США под названием SR-71 Blackbird. По состоянию на 2026 год он является самым быстрым пилотируемым серийным самолетом в мире.

В 1976 году сверхзвуковой самолет SR-71 Blackbird, имеющий футуристический дизайн, установил рекорд скорости полета, который не побит уже 50 лет. Самолет смог достичь скорости 3 529,6 км/ч, а это более чем 3,3 Маха. SR-71 Blackbird Blackbird до сих является самым быстрым в мире самолетом с воздушно-реактивным двигателем.

Сверхзвуковой самолет SR-71 Blackbird Фото: Википедия

Поэтапное создание прототипов является стандартной практикой при разработке сверхзвуковых самолетов из-за сложных аэродинамических сил, возникающих при переходе самолета от дозвуковой к сверхзвуковой скорости. Ошибка на этом этапе может быстро превратить сверхзвуковой самолет в очень дорогостоящий металлолом.

Самолет Quarterhorse Mk 2.1 по размерам примерно похож на знаменитый истребитель F-16 и является первым в серии, использующим дельтавидное крыло, оптимизированное для сверхзвуковой аэродинамики. Он оснащен модифицированным реактивным двигателем Pratt & Whitney F100, имеющим охладитель коллекторе для предотвращения перегрева на сверхзвуковой скорости. В версии Mk 3 этот двигатель будет заменен на турбинный двигатель комбинированного цикла, чтобы можно было достичь гиперзвуковой скорости.

