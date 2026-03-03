В 8 раз быстрее скорости звука: в США испытали ракету, напечатанную на 3D-принтере (видео)

Австралийская компания Hypersonix Launch Systems совершила исторический запуск своего гиперзвукового летательного аппарата DART AE. Он работает на водороде и смог достичь скорости 9800 км/ч.

28 февраля 2026 года состоялся исторический запуск гиперзвукового летательного аппарата DART AE с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, США. Полет, напечатанной на 3D-принтере ракеты, состоялся по заказу Министерства обороны США. Гиперзвуковой летательный аппарат DART AE, созданный австралийской компанией Hypersonix Launch Systems, помогла запустить в верхние слои атмосферы ракета-носитель HASTE компании Rocket Lab. DART AE смог набрать скорость 8 Маха или 9800 км/ч, пишет New Atlas.

Компания Hypersonix Launch Systems разрабатывает новый класс автономных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных летать на экстремальных скоростях и на большой высоте длительное время.

Гиперзвуковой полет — это полет со скоростью выше 5 Маха, то есть в 5 раз больше скорости звука. Но гиперзвуковой аппарат DART AE длиной 3,5 метра смог набрать скорость 8 Маха. Он рассчитан на достижение скорости до 12 Маха.

DART AE — это первый в мире гиперзвуковой летательный аппарат, полностью изготовленный из высокотемпературных сплавов с помощью 3D-печати. ​​Он оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем SPARTAN, работающим на водородном топливе. Это не только повышает эффективность тяги на экстремальных скоростях, но и делает полет экологически чистым, ведь единственным продуктом сгорания является обычная вода.

Этот запуск был осуществлен для проверки технологий 3D-печати, высокотемпературных материалов и автономных систем наведения в реальных гиперзвуковых условиях. Телеметрические данные, полученные во время полета, будут сопоставлены с предварительно созданными цифровыми моделями.

Ракета-носитель HASTE компании Rocket Lab вывела ракету DART AE массой 300 кг на суборбитальную траекторию, разогнав ее до скорости 5 Маха, после чего в верхних слоях атмосферы включился двигатель SPARTAN. На высоте 26 километров аппарат DART AE достиг скорости 5 Маха затем пролетел около 1000 километров и приводнился в Атлантическом океане.

"Эта миссия позволила нам протестировать двигатель, материалы и системы управления в реальных гиперзвуковых условиях. Результаты этой миссии напрямую повлияют на проектирование будущих гиперзвуковых летательных аппаратов", — заявил соучредитель Hypersonix Launch Systems Майкл Смарт.

Компания Rocket Lab вела прямую трансляцию миссии, но по просьбе Hypersonix Launch System все видеоматериалы были обрезаны, а потому нельзя увидеть основную часть полета DART AE.

