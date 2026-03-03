У 8 разів швидше за швидкість звуку: у США випробували ракету, надруковану на 3D-принтері (відео)

Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems здійснила історичний запуск свого гіперзвукового літального апарату DART AE. Він працює на водні і зміг досягти швидкості 9800 км/год.

28 лютого 2026 року відбувся історичний запуск гіперзвукового літального апарату DART AE з космодрому на острові Воллопс, штат Вірджинія, США. Політ, надрукованої на 3D-принтері ракети, відбувся на замовлення Міністерства оборони США. Гіперзвуковий літальний апарат DART AE, створений австралійською компанією Hypersonix Launch Systems, допомогла запустити у верхні шари атмосфери ракета-носій HASTE компанії Rocket Lab. DART AE зміг набрати швидкість 8 Маха або 9800 км/год, пише New Atlas.

Компанія Hypersonix Launch Systems розробляє новий клас автономних гіперзвукових літальних апаратів, здатних літати на екстремальних швидкостях і на великій висоті тривалий час.

Гіперзвуковий політ — це політ зі швидкістю, вищою за 5 Маха, тобто в 5 разів більшою за швидкість звуку. Але гіперзвуковий апарат DART AE довжиною 3,5 метра зміг набрати швидкість 8 Маха. Він розрахований на досягнення швидкості до 12 Маха.

DART AE — це перший у світі гіперзвуковий літальний апарат, повністю виготовлений із високотемпературних сплавів за допомогою 3D-друку. Він оснащений прямоточним повітряно-реактивним двигуном SPARTAN, що працює на водневому паливі. Це не тільки підвищує ефективність тяги на екстремальних швидкостях, а й робить політ екологічно чистим, адже єдиним продуктом згоряння є звичайна вода.

Цей запуск було здійснено для перевірки технологій 3D-друку, високотемпературних матеріалів і автономних систем наведення в реальних гіперзвукових умовах. Телеметричні дані, отримані під час польоту, будуть зіставлені з попередньо створеними цифровими моделями.

Ракета-носій HASTE компанії Rocket Lab вивела ракету DART AE масою 300 кг на суборбітальну траєкторію, розігнавши її до швидкості 5 Маха, після чого у верхніх шарах атмосфери включився двигун SPARTAN. На висоті 26 кілометрів апарат DART AE досяг швидкості 5 Маха, потім пролетів близько 1000 кілометрів і приводнився в Атлантичному океані.

"Ця місія дала нам змогу протестувати двигун, матеріали та системи управління в реальних гіперзвукових умовах. Результати цієї місії безпосередньо вплинуть на проєктування майбутніх гіперзвукових літальних апаратів", — заявив співзасновник Hypersonix Launch Systems Майкл Смарт.

Компанія Rocket Lab вела пряму трансляцію місії, але на прохання Hypersonix Launch System всі відеоматеріали були обрізані, а тому не можна побачити основну частину польоту DART AE.

