Самые холодные звезды в Млечном Пути могут быть построены инопланетянами

Ученые предложили новый способ обнаружения потенциальных сфер Дайсона в нашей галактике. Эти структуры, согласно теории, могут окружать звезды для сбора их энергии.

В начале 60-х годов прошлого века физик Фримен Дайсон предположил, что потенциальные инопланетные цивилизации могли бы научиться собирать максимальное количество энергии звезд для дальнейшего использования в своих целях. В последние 10 лет астрономы активно ищут признаки существования таких структур, названных сферами Дайсона. Авторы исследования показывают, каким образом можно найти сферы Дайсона и вокруг каких звезд они могут быть размещены. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что потенциальные сферы Дайсона вероятные инопланетные цивилизации скорее всего размещают вокруг красных карликов и белых карликов.

В начале 60-х годов прошлого века физик Фримен Дайсон предположил, что потенциальные инопланетные цивилизации могли бы научиться собирать максимальное количество энергии звезд для дальнейшего использования в своих целях. В последние 10 лет астрономы активно ищут признаки существования таких структур, названных сферами Дайсона Фото: Live Science

Красные карлики — это самый распространенный тип звезд в Млечном Пути. Они меньше и холоднее Солнца. При этом красные карлики могут жить триллионы лет, то есть намного дальше, чем существует Вселенная (13,8 миллиарда лет). Таким образом можно собирать энергию таких звезд практически вечно. Согласно расчетам, сфера Дайсона должна быть размещена на расстоянии от 7,5 до 45 миллионов километров от поверхности звезды, при этом затраты на ее создание были бы относительно низкими.

Белые карлики, как считают ученые, еще более выгодны с точки зрения затрат на их создание. Это ядра умерших звезд, похожих на Солнце, размером с Землю, которых также много в Млечном Пути. В этом случае сфера Дайсона может быть размещена всего в нескольких миллионах километров от поверхности звезды. Возле белого карлика, как считают ученые, легче построить массивную структуру, чем вокруг красного карлика. Белые карлики также предлагаю источник энергии, который не иссякнет в течение миллиардов лет.

Но как будут выглядеть звезды со сферами Дайсона, созданные инопланетянами? Астрономы обычно используют диаграмму Герцшпрунга-Рассела для классификации звезд на основе их температуры и светимости.

Красные карлики — это самый распространенный тип звезд в Млечном Пути. Иллюстрация Фото: wikipedia

Но, поскольку сфера Дайсона будет блокировать весь естественный свет звезды, положение последней на диаграмме изменится. Энергия не может быть создана или уничтожена, поэтому сфера Дайсона должна выпускать точно такое же количество излучения, какое звезда выпускает в нее. Просто она делает это в виде тепла, или инфракрасного света.

При этом положение звезды должно сместиться вправо на диаграмме, где находятся холодные звезды. Но ключевой момент заключается в том, насколько дальше вправо сместится звезда. Типичный красный карлик, занимающий нижний правый угол диаграммы Герцшпрунга-Рассела, имеет температуру поверхности около 3000 градусов по Цельсию. Сфера Дайсона, окружающая звезду, будет иметь температуру до 50 градусов по Цельсию. В таком диапазоне температур на диаграмме нет звезд, а значит любой подобный объект может быть сферой Дайсона.

Белые карлики - это ядра умерших звезд, похожих на Солнце, размером с Землю, которых также много в Млечном Пути. Иллюстрация Фото: NASA

Также ученые указывают на то, что обычно звезды окружены космической пылью. Звезда без сферы Дайсона будет иметь другой тип излучения. Но звезда со сферой Дайсона, вокруг которой нет пыли, будет выглядеть совершенно иначе.

Ученые считают, что инфракрасные телескопы, например, космический телескоп Уэбб, смогли бы обнаружить сферы Дайсона, учитывая предложенные характеристики.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили настолько необычную звездную систему, состоящую из четырех звезд, связанных друг с другом.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые активно работают над созданием в космосе мощной солнечной электростанции, которая сможет передавать энергию на Землю. Также ее можно использовать для управления погодой.