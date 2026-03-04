Китай выведет на орбиту "повербанк" для тайфунов: заодно, будет заряжать спутники

Китайские ученые активно работают над созданием в космосе мощной солнечной электростанции, которая сможет передавать энергию на Землю. Также ее можно использовать для управления погодой.

В рамках проекта "Чжури" ("В погоне за Cолнцем") Китай собирается построить на околоземной орбите космическую солнечную электростанцию. Она сможет обеспечить страну постоянным источником чистой энергии. При этом электростанцию можно будет использовать для зарядки спутников и другой космической инфраструктуры, и борьбы с тайфунами, пишет Interesting Engineering.

Согласно китайским СМИ, Китай планирует разместить огромную солнечную электростанцию на орбите уже к 2030 году. Эта конструкция будет весить больше, чем Международная космическая станция. Солнечная электростанция в полностью собранном виде должна будет иметь круговую форму и ее диаметр будет составлять примерно 1 километр. То есть планируется разместить космически аппараты с огромными солнечным панелям, которые будут 24 часа в сутки собирать свет Солнца, находясь на геостационарной орбите на высоте 36 000 километров.

Такая электростанция в космосе может быть примерно в 10 раз эффективнее массивов солнечных панелей на Земле, ведь она будет собирать свет Солнца постоянно, даже ночью, и ей не будет мешать облачная погода. Китайские ученые заявляют, что после преобразования солнечного света в электроэнергию можно будет передавать гигаватты энергии из космоса с помощью микроволновых лучей. Таким образом Китай может получить источник чистой постоянной энергии в огромном количестве.

Эту электростанцию, как считают китайские ученые, можно будет также использовать для борьбы с разрушительными тайфунами. Тайфун – это мощный тропический циклон, который образуется в северо-западной части Тихого океана возле Филиппин, Китая, и Японии. Тайфун приносит с собой ураганные ветры, скорость которых превышает 120 км/ч и сильные ливни. Тайфуны часто приводят к катастрофическим разрушениям.

Ученые считают, что микроволновые лучи, используемые для передачи электроэнергии из космоса на Землю, можно перенаправить и использовать для нагрева атмосферной влаги во время тайфунов. Эта тепловая энергия может нарушить региональную циркуляцию воздуха, позволяя ученым теоретически снизить интенсивность тайфунов или изменить траекторию их движения. Эта технология может сократить масштабы разрушений, связанных с тайфунами.

Критики данной технологии указывают на то, что очень мощный микроволновый луч является высокоэнергетическим оружием. Если луч отклонится даже на долю градуса, он может вывести из строя электронику спутников на низкой околоземной орбите.

В то же время китайские ученые говорят, что космическая электростанция также будет своеобразным "повербанком" на орбите, который позволит беспроводным способом заряжать спутники. Но не только их.

Эта технологи позволит передавать энергию на большие расстояния космическим аппаратам, которые исследуют Солнечную систему, и базам на Луне.

