Китай виведе на орбіту "повербанк" для тайфунів: заодно заряджатиме супутники

Китайські вчені активно працюють над створенням у космосі потужної сонячної електростанції, яка зможе передавати енергію на Землю. Також її можна використовувати для управління погодою.

У рамках проекту "Чжурі" ("У гонитві за Сонцем") Китай збирається побудувати на навколоземній орбіті космічну сонячну електростанцію. Вона зможе забезпечити країну постійним джерелом чистої енергії. При цьому електростанцію можна буде використовувати для зарядки супутників та іншої космічної інфраструктури, і боротьби з тайфунами, пише Interesting Engineering.

Згідно з китайськими ЗМІ, Китай планує розмістити величезну сонячну електростанцію на орбіті вже до 2030 року. Ця конструкція важитиме більше, ніж Міжнародна космічна станція. Сонячна електростанція в повністю зібраному вигляді повинна буде мати кругову форму і її діаметр становитиме приблизно 1 кілометр. Тобто планується розмістити космічні апарати з величезними сонячним панелям, які будуть 24 години на добу збирати світло Сонця, перебуваючи на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 кілометрів.

Така електростанція в космосі може бути приблизно в 10 разів ефективнішою за масиви сонячних панелей на Землі, адже вона збиратиме світло Сонця постійно, навіть уночі, і їй не заважатиме хмарна погода. Китайські вчені заявляють, що після перетворення сонячного світла в електроенергію можна буде передавати гігавати гігавати енергії з космосу за допомогою мікрохвильових променів. Таким чином Китай може отримати джерело чистої постійної енергії у величезній кількості.

Цю електростанцію, як вважають китайські вчені, можна буде також використовувати для боротьби з руйнівними тайфунами. Тайфун — це потужний тропічний циклон, який утворюється в північно-західній частині Тихого океану біля Філіппін, Китаю і Японії. Тайфун приносить із собою ураганні вітри, швидкість яких перевищує 120 км/год і сильні зливи. Тайфуни часто призводять до катастрофічних руйнувань.

Вчені вважають, що мікрохвильові промені, які використовуються для передачі електроенергії з космосу на Землю, можна переспрямувати і використовувати для нагріву атмосферної вологи під час тайфунів. Ця теплова енергія може порушити регіональну циркуляцію повітря, дозволяючи вченим теоретично знизити інтенсивність тайфунів або змінити траєкторію їхнього руху. Ця технологія може скоротити масштаби руйнувань, пов'язаних із тайфунами.

Критики цієї технології вказують на те, що дуже потужний мікрохвильовий промінь є високоенергетичною зброєю. Якщо промінь відхилиться навіть на частку градуса, він може вивести з ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті.

Водночас китайські вчені кажуть, що космічна електростанція також буде своєрідним "повербанком" на орбіті, який дасть змогу бездротовим способом заряджати супутники. Але не тільки їх.

Ця технологія дасть змогу передавати енергію на великі відстані космічним апаратам, які досліджують Сонячну систему, і базам на Місяці.

