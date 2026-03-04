Такого не побачиш ще 2 роки: повне місячне затемнення 2026, з'явилися фотографії (фото)

Третього березня із Землі можна було спостерігати повне місячне затемнення. Подібну подію наступного разу можна буде спостерігати тільки наприкінці грудня 2028 року.

З березня 2026 року сотні мільйонів людей на нашій планеті стали свідками повного місячного затемнення. У цей час у небі вони спостерігали як Місяць набув червоного відтінку. Тисячі астрофотографів по всьому світу робили приголомшливі зображення повного місячного затемнення. Видання Space пропонує помилуватися деякими з них.

Мільйони людей, які живуть у Північній і Південній Америці, Австралії та Океанії, а також у Східній Азії, мали змогу впродовж кількох годин спостерігати за повною фазою місячного затемнення і за частковою фазою. Тобто не всі жителі Землі могли побачити саме повне місячне затемнення, а лише його частину.

Повне місячне затемнення виникає тоді, коли Місяць повністю перебуває в тіні нашої планети. При цьому Місяць, Земля і Сонце мають перебувати на одній лінії. Наступне повне місячне затемнення частина жителів Землі зможуть побачити тільки наприкінці грудня 2028 року.

Під час повного місячного затемнення природний супутник Землі набуває червоного відтінку, а тому в цей час його називають "кривавий Місяць". Річ у тім, що світло Сонця, проходячи через атмосферу Землі, потрапляє на поверхню Місяця під час затемнення. При цьому Місяця досягає світло, яке перебуває в червоній частині електромагнітного спектра.

На фотографії астрофотографа Мірко Харніша зображена часткова фаза повного місячного затемнення в небі над Новою Зеландією. Знімок було зроблено незабаром після того, як тінь Землі почала повільний рух місячним диском, затемнюючи місячні моря.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

Астрофотограф Тед Альджибе сфотографував чудовий вид часткового затемнення Місяця, коли він сходив над столицею Філіппін Манілою, в той час як тінь Землі закривала нижню частину місячного диска.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

Наступний знімок був зроблений під час трансляції повного місячного затемнення на сайті Time and Date. Він був зроблений, коли невеликий серп місячного диска визирав з-за величезної тіні Землі наприкінці часткової фази затемнення. На освітленій Сонцем частині Місяця видно Море Криз і Море Достатку. Це темні базальтові рівнини, вкриті застиглою лавою.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

Гарніш також сфотографував Місяць у небі над Новою Зеландією під час головної фази повного місячного затемнення. Видно, що Місяць набув червоного кольору.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

Ще один знімок із сайту Time and Date показує "кривавий Місяць" і можна побачити обриси місячних морів.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

Астрофотограф Філ Вокер зробив цей вражаючий знімок Місяця під час повного місячного затемнення з півночі Нової Зеландії.

Повне місячне затемнення 3 березня 2026 року Фото: space.com

