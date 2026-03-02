Повне місячне затемнення 2026 року: коли його можна побачити (відео)

На жаль жителі України не зможуть побачити повне місячне затемнення в небі, але за ним можна буде спостерігати за допомогою прямої трансляції в інтернеті.

3 березня відбудеться повне місячне затемнення. У цей час Місяць матиме червоний відтінок, а тому його називають "кривавим". Мільярди людей, які живуть у Північній Америці, Південній Америці, Австралії та в більшій частині Азії зможуть спостерігати повне місячне затемнення безпосередньо, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місячне затемнення виникає тоді, коли Місяць повністю перебуває в тіні Землі. При цьому Місяць стає червоним через що його називають "кривавим Місяцем". Це відбувається через те, що сонячне світло заломлюється і розсіюється в атмосфері Землі та досягає місячної поверхні. Під час повного місячного затемнення поверхні Місяця досягає здебільшого світло, яке перебуває в червоній частині електромагнітного спектра. Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і Місяць перебувають на одній лінії.

Повне місячне затемнення 2026 року відбудеться 3 березня, і повна фаза затемнення триватиме приблизно 58 хвилин. Загальна тривалість місячного затемнення становитиме 5 годин 39 хвилин. Воно почнеться о 10:44 за Києвом, а його повна фаза розпочнеться о 13:04 за Києвом.

Понад 40% населення Землі, а це понад три мільярди людей, які живуть у Північній Америці, Південній Америці, Австралії та в більшій частині Азії, зможуть спостерігати повне місячне затемнення безпосередньо.

Жителі Європи, зокрема України, Африки та країн Близького Сходу не побачать безпосередньо повне місячне затемнення. Але його можна буде спостерігати під час прямої трансляції в Youtube за посиланням вище.

Наступне місячне затемнення відбудеться 28 серпня 2026 року, але тоді Місяць буде покритий тінню Землі не повністю, а на 93%. Початок цього затемнення зможуть побачити жителі України.

Фокус також писав про те, як Христофор Колумб врятувався від смерті завдяки місячному затемненню. 29 лютого 1504 року в небі над Карибським морем відбулося повне місячне затемнення, яке увійшло в історію не тільки як астрономічне явище, а й як момент порятунку Колумба.

Ще Фокус писав про те, що астронавти місії "Артеміда-3" не висадяться на поверхню Місяця, як це планувалося. Це мають зробити учасники місії "Артеміда-4".