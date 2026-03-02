Полное лунное затмение в 2026 году: когда его можно увидеть (видео)

К сожалению жители Украины не смогут увидеть полное лунное затмение в небе, но за ним можно будет наблюдать с помощью прямой трансляции в интернете.

3 марта состоится полное лунное затмение. В это время Луна будет иметь красный оттенок, а потому ее называют "кровавой". Миллиарды людей, живущие в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и в большей части Азии смогут наблюдать полное лунное затмение напрямую, пишет Space.

Лунное затмение возникает тогда, когда Луна полностью находится в тени Земли. При этом Луна становится красной из-за чего ее называют "кровавой Луной". Это происходит из-за того, что солнечный свет преломляется и рассеивается в атмосфере Земли и достигает лунной поверхности. Во время полного лунного затмения поверхности Луны достигает в основном свет, который находится в красной части электромагнитного спектра. Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии.

Полное лунное затмение в 2026 году произойдет 3 марта, и полная фаза затмения продлиться примерно 58 минут. Общая продолжительность лунного затмения составит 5 часов 39 минут. Оно начнется в 10:44 по Киеву, а его полная фаза начнется в 13:04 по Киеву.

Более 40% населения Земли, а это более трех миллиардов человек, живущих в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и в большей части Азии смогут наблюдать полное лунное затмение напрямую.

Жители Европы, в том числе Украины, Африки и стран Ближнего Востока не увидят напрямую полное лунное затмение. Но его можно будет наблюдать во время прямой трансляции в Youtube по ссылке выше.

Следующее лунное затмение состоится 28 августа 2026 года, но тогда Луна будет покрыта тенью Земли не полностью, а на 93%. Начало этого затмения смогут увидеть жители Украины.

