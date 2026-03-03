Як звучать планети Юпітер, Сатурн і Уран: телескопи NASA допомагають почути (відео)

Учені з NASA перетворили дані космічних телескопів на звук. Таким чином можна почути, як звучать три гігантські планети Сонячної системи.

Сонячна система отримала новий саундтрек завдяки даним космічних телескопів NASA, які були перетворені на звук у процесі соніфікації. Послухайте, як звучать гігантські планети Юпітер, Сатурн і Уран, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Науковці з NASA використали дані спостережень за планетами Юпітер, Сатурн і Уран, проведені космічною рентгенівською обсерваторією Чандра, а також космічним телескопом Габбл, щоб перетворити їх на звук. Таким чином можна почути "музику", яку "створюють" три планети.

Відео дня

Нова соніфікація переводить рентгенівські та багатохвильові спостереження трьох планет у багатошарові музичні композиції.

Соніфікація — це процес перетворення даних, отриманих у рентгенівському діапазоні, а також в інших діапазонах випромінювання, на звук через зіставлення яскравості, положення та енергії з висотою тону, гучністю і вибором інструменту.

Процес починається з реальних даних, зібраних телескопом Чандра, який реєструє високоенергетичне випромінювання, що виникає під час відбиття сонячних рентгенівських променів від планет Сонячної системи.

Юпітер, Уран і Сатурн (внизу) Фото: solar-system

Потім ці спостереження об'єднуються із зображеннями, отриманими іншими обсерваторіями, включно з космічним телескопом Габбл, для створення повнішого багатохвильового зображення.

Потім по зображенню ковзає цифрова лінія активації. При зіткненні з яскравими полярними сяйвами, планетними дисками або кільцями значення даних перетворюються на звук. Яскравіше рентгенівське випромінювання може стати більш високими або гучними нотами, а вертикальне положення може змінити висоту тону.

У соніфікації Юпітера високі тони відображають потужні рентгенівські полярні сяйва гігантської планети, в той час як нижчі ноти відображають турбулентність її атмосфери і хмарних шарів.

Кільця Сатурна видають висхідні та низхідні, схожі на сирени, звуки, а глибокі басові ноти представляють саму планету.

Уран розкривається більш тонко, з більш м'якими, схожими на віолончель, звуками, які відображають дугоподібне кільце навколо крижаної планети.

Подібно до того, як астрономи присвоюють видимі кольори невидимим довжинам хвиль, щоб зробити зображення зрозумілими, соніфікація наділяє числові дані різними звуковими якостями. Це оживляє Сонячну систему як візуально, так і акустично.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що на супутнику Юпітера знаходиться мертвий океан.

Також Фокус писав про те, що кільця Сатурна і його супутник виникли внаслідок катастрофи, вважають астрономи.

Ще Фокус писав про те, що в США випробували ракету, надруковану на 3D-принтері, яка набрала швидкість у 8 разів швидше за швидкість звуку.