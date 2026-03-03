Как звучат планеты Юпитер, Сатурн и Уран: телескопы NASA помогают услышать (видео)

Ученые из NASA преобразовали данные космических телескопов в звук. Таким образом можно услышать, как звучат три гигантские планеты Солнечной системы.

Солнечная система получила новый саундтрек благодаря данным космических телескопов NASA, которые были превращены в звук в процессе сонификации. Послушайте, как звучат гигантские планеты Юпитер, Сатурн и Уран, пишет Space.

Ученые из NASA использовали данные наблюдений за планетами Юпитер, Сатурн и Уран, проведенные космической рентгеновской обсерваторией Чандра, а также космическим телескопом Хаббл, чтобы превратить их в звук. Таким образом можно услышать "музыку", которую "создают" три планеты.

Новая сонификация переводит рентгеновские и многоволновые наблюдения трех планет в многослойные музыкальные композиции.

Сонификация — это процесс преобразования данных, полученных в рентгеновском диапазоне, а также в других диапазонах излучения, в звук путем сопоставления яркости, положения и энергии с высотой тона, громкостью и выбором инструмента.

Процесс начинается с реальных данных, собранных телескопом Чандра, который регистрирует высокоэнергетическое излучение, возникающее при отражении солнечных рентгеновских лучей от планет Солнечной системы.

Юпитер, Уран и Сатурн (внизу) Фото: NASA

Затем эти наблюдения объединяются с изображениями, полученными другими обсерваториями, включая космический телескоп Хаббл, для создания более полного многоволнового изображения.

Затем по изображению скользит цифровая линия активации. При столкновении с яркими полярными сияниями, планетными дисками или кольцами значения данных преобразуются в звук. Более яркое рентгеновское излучение может стать более высокими или громкими нотами, а вертикальное положение может изменить высоту тона.

В сонификации Юпитера высокие тона отражают мощные рентгеновские полярные сияния гигантской планеты, в то время как более низкие ноты отражают турбулентность ее атмосферы и облачных слоев.

Кольца Сатурна издают восходящие и нисходящие, похожие на сирены, звуки, а глубокие басовые ноты представляют саму планету.

Уран раскрывается более тонко, с более мягкими, похожими на виолончель, звуками, которые отражают дугообразное кольцо вокруг ледяной планеты.

Подобно тому, как астрономы присваивают видимые цвета невидимым длинам волн, чтобы сделать изображения понятными, сонификация наделяет числовые данные различными звуковыми качествами. Это оживляет Солнечную систему как визуально, так и акустически.

