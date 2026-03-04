Такого не увидишь еще 2 года: полное лунное затмение 2026, появились фотографии (фото)

Третьего марта с Земли можно было наблюдать полное лунное затмение. Подобное событие в следующий раз можно будет наблюдать только в конце декабря 2028 года.

З марта 2026 года сотни миллионов людей на нашей планете стали свидетелями полного лунного затмения. В это время в небе они наблюдали как Луна приобрела красный оттенок. Тысячи астрофотографов по всему миру делали потрясающие изображения полного лунного затмения. Издание Space предлагает полюбоваться некоторыми из них.

Миллионы людей, живущие в Северной и Южной Америке, Австралии и Океании, а также в Восточной Азии могли в течение нескольких часов наблюдать за полной фазой лунного затмения и за частичной фазой. То есть не все жители Земли моги увидеть именно полное лунное затмение, а лишь его часть.

Полное лунное затмение возникает тогда, когда Луна полностью находится в тени нашей планеты. При этом Луна, Земля и Солнце должны находится на одной линии. Следующее полное лунное затмение часть жителей Земли смогут увидеть только в конце декабря 2028 года.

Во время полного лунного затмения естественный спутник Земли приобретает красный оттенок, а потому в это время его называют "кровавая Луна". Дело в том, что свет Солнца проходя через атмосферу Земли попадает на поверхность Луны во время затмения. При этом Луны достигает свет, который находится в красной части электромагнитного спектра.

На фотографии астрофотографа Мирко Харниша запечатлена частичная фаза полного лунного затмения в небе над Новой Зеландией. Снимок был сделан вскоре после того, как тень Земли начала медленное движение по лунному диску, затемняя лунные моря.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

Астрофотограф Тед Альджибе запечатлел великолепный вид частичного затмения Луны, когда она восходила над столицей Филиппин Манилой, в то время как тень Земли закрывала нижнюю часть лунного диска.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

Следующий снимок был сделан во время трансляции полного лунного затмения на сайте Time and Date. Он был сделан, когда небольшой серп лунного диска выглядывал из-за огромной тени Земли в конце частичной фазы затмения. На освещенной Солнцем части Луны видны Море Кризисов и Море Изобилия. Это темные базальтовые равнины, покрытые застывшей лавой.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

Харниш также сфотографировал Луну в небе над Новой Зеландией во время главной фазы полного лунного затмения. Видно, что Луна приобрела красный цвет.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

Еще один снимок с сайта Time and Date показывает "кровавую Луну" и можно увидеть очертания лунных морей.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

Астрофотограф Фил Уокер сделал этот впечатляющий снимок Луны во время полного лунного затмения с севера Новой Зеландии.

Полное лунное затмение 3 марта 2026 года Фото: space.com

