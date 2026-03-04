Такого не увидишь еще 2 года: полное лунное затмение 2026, появились фотографии (фото)
Третьего марта с Земли можно было наблюдать полное лунное затмение. Подобное событие в следующий раз можно будет наблюдать только в конце декабря 2028 года.
З марта 2026 года сотни миллионов людей на нашей планете стали свидетелями полного лунного затмения. В это время в небе они наблюдали как Луна приобрела красный оттенок. Тысячи астрофотографов по всему миру делали потрясающие изображения полного лунного затмения. Издание Space предлагает полюбоваться некоторыми из них.
Миллионы людей, живущие в Северной и Южной Америке, Австралии и Океании, а также в Восточной Азии могли в течение нескольких часов наблюдать за полной фазой лунного затмения и за частичной фазой. То есть не все жители Земли моги увидеть именно полное лунное затмение, а лишь его часть.
Полное лунное затмение возникает тогда, когда Луна полностью находится в тени нашей планеты. При этом Луна, Земля и Солнце должны находится на одной линии. Следующее полное лунное затмение часть жителей Земли смогут увидеть только в конце декабря 2028 года.
Во время полного лунного затмения естественный спутник Земли приобретает красный оттенок, а потому в это время его называют "кровавая Луна". Дело в том, что свет Солнца проходя через атмосферу Земли попадает на поверхность Луны во время затмения. При этом Луны достигает свет, который находится в красной части электромагнитного спектра.
На фотографии астрофотографа Мирко Харниша запечатлена частичная фаза полного лунного затмения в небе над Новой Зеландией. Снимок был сделан вскоре после того, как тень Земли начала медленное движение по лунному диску, затемняя лунные моря.
Астрофотограф Тед Альджибе запечатлел великолепный вид частичного затмения Луны, когда она восходила над столицей Филиппин Манилой, в то время как тень Земли закрывала нижнюю часть лунного диска.
Следующий снимок был сделан во время трансляции полного лунного затмения на сайте Time and Date. Он был сделан, когда небольшой серп лунного диска выглядывал из-за огромной тени Земли в конце частичной фазы затмения. На освещенной Солнцем части Луны видны Море Кризисов и Море Изобилия. Это темные базальтовые равнины, покрытые застывшей лавой.
Харниш также сфотографировал Луну в небе над Новой Зеландией во время главной фазы полного лунного затмения. Видно, что Луна приобрела красный цвет.
Еще один снимок с сайта Time and Date показывает "кровавую Луну" и можно увидеть очертания лунных морей.
Астрофотограф Фил Уокер сделал этот впечатляющий снимок Луны во время полного лунного затмения с севера Новой Зеландии.
