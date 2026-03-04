Космический автостоп: экстремальные живые организмы могут перемещаться между планетами

Исследование показало, что некоторые микроорганизмы, которые являются экстремофилами, могут выжить во время удара астероида по планете. Затем эти живые организмы могут использовать космические камни для перемещения между планетами.

Для того, чтобы люди могли покинуть Землю, нам необходимы мощные ракеты. Чтобы выжить в космосе людям нужны космические корабли и станции. Новый эксперимент предполагает, что микроорганизмы, которые являются экстремофилами, для перемещения между планетами могут использовать астероиды. Им просто нужно быть очень выносливыми и ждать, когда астероид упадет на планету, где они обитают. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Экстремофилы — это название для живых существ, которые способны выжить и размножаться в очень суровых условиях окружающей среды. Например, при очень низких или высоких температурах, а также при высокой радиации.

Идея о том, что микроорганизмы могут перемещаться по Солнечной системе не нова, но авторы исследования показали, что бактерия-экстремофил Deinococcus radiodurans может выдержать высокой давление, подобное тому, что возникает при ударе астероида о поверхность планеты.

Ученые хотели выяснить могут ли микроорганизмы выжить после удара огромного астероида. Оказалось, что бактерии очень живучи.

Исследователи подвергли бактерии давлению, которое в десятки раз превышало давление на дне Марианской впадины. Там оно составляет около 0,1 гигапаскаля. При давлении 1,4 гигапаскаля бактерии выжили почти во всех экспериментах без повреждения клеток. При давлении 2,4 гигапаскаля выжило около 60% бактерий, хотя они имели некоторые внутренние повреждения.

Ученые считают, что столкновения астероидов с Землей, могли выбросить в космос обломки, которые стали астероидами, на которых могли покинут нашу планету микроорганизмы. Они могли попасть, например, на Марс, а также на другие планеты и их спутники в Солнечной системе, и даже попасть на планеты за ее пределами. С другой стороны, бактерии из другой звездной системы могли таким же образом попасть на Землю и таким образом наша планета стала обитаемой.

Сейчас ученые исследуют другие бактерии, чтобы посмотреть, могут ли они выжить после удара астероида. Исследователи говорят, что этот эксперимент показывает, что жизнь гораздо более устойчива, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, на Земле тихоходки считаются самыми выносливыми живыми организмами среди известных. И все же есть то, что может их убить.

Также Фокус писал о том, что NASA обнаружило на Марсе явление, которое пугает людей.