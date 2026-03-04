NASA обнаружило на Марсе явление, которое пугает людей (видео)

Космический аппарат NASA MAVEN обнаружил электромагнитный сигнал, который является свидетельством существования молний на Марсе.

Космический аппарат MAVEN зафиксировал необычный электромагнитный сигнал на Марсе. Этот сигнал обычно создается молниями на Земле. Ученые говорят, что это первое свидетельство существования молний на Красной планете. На Земле молнии пугают некоторых людей. На Марсе же молнии могли помочь зародиться жизни. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Phys.

Пример свистящей волны

Земля и Марс во многом похожи, но достаточно отличаются. Поэтому ученые не уверены в том, что на двух планетах происходят одинаковые явления.

На Земле молнии связаны с облаками водяного пара, но в атмосфере Марса очень мало воды. Но молнии на нашей планете также возникают в гигантских пылевых извержениях вулканов, когда частицы пыли трутся друг о друга и создают электрический разряд. На видео выше можно послушать пример свистящих волн, создаваемых молнией во время извержения вулкана на Земле.

Моделирование показывает, что в пылевых бурях на Марсе также возникают электрические разряды похожие на молнии на Земле. Вероятно, именно такую молнию впервые обнаружил космический аппарат NASA.

Глобальная пылевая буря на Марсе. Фотографии космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Свистящие волны — это низкочастотные электромагнитные сигналы, создаваемые молниями, которые распространяются через магнитосферу планеты вдоль линий магнитного поля. Свистящие волны рассеиваются из-за меньшей скорости распространения низкочастотных волн в плазме ионосферы и магнитосферы. Эти волны существуют на Земле, а также на Юпитере, Сатурне и Нептуне. Все эти планеты имеют глобальное магнитное поле и магнитосферу.

Но у Марса нет глобального магнитного поля, но на планете есть локализованные магнитные поля, сохранившиеся благодаря намагниченным минералам в его коре. Это остатки глобального магнитного поля, которое когда-то существовало. Таким образом, свистящие волны волны потенциально могут распространяться вдоль этих линий магнитного поля, если они создаются в результате активности молний в пылевых бурях.

Ученые обнаружили пока что только одну свистящую волну на Марсе в ионосфере планеты на высоте 349 километров над поверхностью. Но этот электромагнитный сигнал очень похож на то, что создают молнии на Земле.

Если молнии на Марсе существуют, то это также имеет важное значение для астробиологии. Некоторые эксперименты по изучению происхождения жизни показали, что электрические разряды могут инициировать образование ключевых органических молекул. Это значит, что молнии на Марсе могли способствовать зарождению потенциальной жизни на Красной планете. Возможно, в прошлом Марс был обитаемой планетой.

