На Марсе снова нашли необъяснимое: это похоже на яйца пауков (фото)

NASA показало новые фотографии поверхности Марса, сделанные марсоходом Curiosity. На них видны ранее неизвестные структуры, удивительно похожие на яйца пауков. Исследователи пока не могут объяснить их происхождение.

Марсоход NASA Curiosity сделал новые фотографии гигантских "паутин" на поверхности Марса. Это похожие на паутину "коробчатые" структуры. Оказалось, что они содержат ранее невиданные яйцеобразные сфероиды, которые напоминают яйца пауков. Ученые говорят, что они точно не связаны с внеземной жизнью, но могут дать ценную информацию о водном прошлом Марса, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В течение последних 8 месяцев марсоход Curiosity изучал серию взаимосвязанных каменных гребней, получивших название "коробчатые" структуры, на склонах горы Эолида в центре кратера Гейл на Марсе. Эти структуры занимают площадь до 12 километров в ширину. Они образовались, когда жидкая вода ушла под поверхность Марса. Ранее эти структуры наблюдали космические аппараты с орбиты Марса, но Curiosity приступил к их более детальному изучению.

Опрос Верите ли вы в существование внеземной жизни? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Новые фотографии показали, что "коробчатые" структуры, которые выглядят с орбиты как паутина, покрыты крошечными сфероидами, которые раньше не видели ученые. Они очень похожи на сфероиды, ранее обнаруженные марсоходом Perseverance в другой части Марса на поверхности загадочного камня.

Новые фотографии показали, что "коробчатые" структуры, которые выглядят с орбиты как паутина, покрыты крошечными сфероидами, которые раньше не видели ученые Фото: NASA

Ученые пока не могут объяснить происхождение этих сфероидов, но скорее всего они появились в результате действия текущей жидкой воды. Но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования. В то же время ученые говорят, что несмотря на то, что сфероиды похожи на яйца пауков, они точно не связаны с внеземной жизнью.

"Коробчатые" структуры представляют собой пересекающиеся гребни из богатых минералами пород. Подобные, но меньшие по размеру структуры встречаются на Земле, преимущественно в пещерах. Они образуются, когда богатая кальцитом вода течет между горными породами, которые со временем подвергаются эрозии.

С орбиты "коробчатые" структуры выглядят как гигантская паутина на поверхности Марса Фото: NASA

Но на Марсе эти каменные структуры были сформированы сильными ветрами и потоками текущей жидкой воды, которая ушла под поверхность планеты миллиарды лет назад.

Ученые говорят, что "коробчатые" структуры на склоне горы Эолида особенно интересны, ведь они образовались на удивительно большой высоте, на уровне двух метров. Это значит, что уровень воды на поверхности Марса быть довольно высоким в далеком прошлом. Также это открытие указывает на то, что жидкая вода на поверхности в этом районе могла существовать гораздо дольше, чем предполагали ученые.

Ученые из NASA надеются, что дальнейшие исследования прольют свет на конкретные условия, которые сформировали эти структуры, и на то, могли ли они быть благоприятными для какой-либо марсианской жизни.

Фокус уже писал о том, как фантастические фильмы искажают реальность, когда речь идет о жизни людей на Марсе.

Также Фокус писал о том, что ракету NASA "Артемида-2" отправили на ремонт. Четырем астронавтам придется снова немного подождать, прежде чем отправиться в свою историческую миссию вокруг Луны и обратно впервые с 1972 года.