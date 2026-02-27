На Марсі знову знайшли незрозуміле: це схоже на яйця павуків (фото)

NASA показало нові фотографії поверхні Марса, зроблені марсоходом Curiosity. На них видно раніше невідомі структури, дивно схожі на яйця павуків. Дослідники поки що не можуть пояснити їхнє походження.

Марсохід NASA Curiosity зробив нові фотографії гігантських "павутин" на поверхні Марса. Це схожі на павутину "коробчасті" структури. Виявилося, що вони містять раніше небачені яйцеподібні сфероїди, які нагадують яйця павуків. Вчені кажуть, що вони точно не пов'язані з позаземним життям, але можуть дати цінну інформацію про водне минуле Марса, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Протягом останніх 8 місяців марсохід Curiosity вивчав серію взаємопов'язаних кам'яних гребенів, що отримали назву "коробчасті" структури, на схилах гори Еоліда в центрі кратера Гейл на Марсі. Ці структури займають площу до 12 кілометрів завширшки. Вони утворилися, коли рідка вода пішла під поверхню Марса. Раніше ці структури спостерігали космічні апарати з орбіти Марса, але Curiosity розпочав їхнє детальніше вивчення.

Опитування Чи вірите ви в існування позаземної форми життя? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

Нові фотографії показали, що "коробчасті" структури, які виглядають з орбіти як павутиння, покриті крихітними сфероїдами, яких раніше не бачили вчені. Вони дуже схожі на сфероїди, раніше виявлені марсоходом Perseverance в іншій частині Марса на поверхні загадкового каменю.

Нові фотографії показали, що "коробчасті" структури, які виглядають з орбіти як павутиння, покриті крихітними сфероїдами, які раніше не бачили вчені Фото: solar-system

Вчені поки що не можуть пояснити походження цих сфероїдів, але, найімовірніше, вони з'явилися внаслідок дії поточної рідкої води. Але для підтвердження цього необхідні додаткові дослідження. Водночас учені кажуть, що попри те, що сфероїди схожі на яйця павуків, вони точно не пов'язані з позаземним життям.

"Коробчасті" структури являють собою пересічні гребені з багатих мінералами порід, що перетинаються. Подібні, але менші за розміром структури зустрічаються на Землі, переважно в печерах. Вони утворюються, коли багата на кальцит вода тече між гірськими породами, які з часом піддаються ерозії.

З орбіти "коробчасті" структури виглядають як гігантська павутина на поверхні Марса Фото: solar-system

Але на Марсі ці кам'яні структури були сформовані сильними вітрами і потоками поточної рідкої води, яка пішла під поверхню планети мільярди років тому.

Вчені кажуть, що "коробчасті" структури на схилі гори Еоліда особливо цікаві, адже вони утворилися на напрочуд великій висоті, на рівні двох метрів. Це означає, що рівень води на поверхні Марса був доволі високим у далекому минулому. Також це відкриття вказує на те, що рідка вода на поверхні в цьому районі могла існувати набагато довше, ніж припускали вчені.

Вчені з NASA сподіваються, що подальші дослідження проллють світло на конкретні умови, які сформували ці структури, і на те, чи могли вони бути сприятливими для будь-якого марсіанського життя.

Фокус уже писав про те, як фантастичні фільми спотворюють реальність, коли йдеться про життя людей на Марсі.

Також Фокус писав про те, що ракету NASA "Артеміда-2" відправили на ремонт. Чотирьом астронавтам доведеться знову трохи почекати, перш ніж вирушити у свою історичну місію навколо Місяця і назад вперше з 1972 року.