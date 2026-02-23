Действительно ли люди могут жить на Марсе: фантастические фильмы искажают реальность

Хотя в научно-фантастических фильмах часто можно увидеть, что люди несмотря на все трудности могут жить на Красной планете, в реальности все иначе.

В научно-фантастических фильмах и сериалах, Марс часто показывают, как суровую, но пригодную для жизни планету. При этом люди по сюжету живут, работают и процветают на Марсе. В реальности все совсем иначе. Астрофизик Джеффри Беннетт рассказал, могут ли на самом деле люди выжить на Марсе и с какими трудностями они столкнутся на Красной планете, пишет Space.

Миф 1: на поверхности Марса можно построить колонию

В фантастических фильмах и сериалах иногда показывают, что люди живут в поселениях на поверхности Марса, которые похожи на города на Земле. Этого удалось досчитать благодаря терраформированию, то есть изменению Красной планеты. В реальности терраформирование Марса было бы невероятно сложной задачей.

Для того, чтобы люди могли жить на поверхности планеты без скафандров нужно наполнить атмосферу Марсе кислородом и приблизить местное давление к земному. Но атмосфера Марса состоит почти полностью из углекислого газа, а давление очень низкое.

Если вообще возможно изменить Марс таким образом, чтобы он стал пригодным для жизни человека на поверхности, то этом случае для таких изменений потребуются сотни, но скорее всего тысячи лет.

Если не брать во внимание терраформирование Марса, то люди не смогут выжить на поверхности планеты из-за экстремальных уровней космической и солнечной радиации, которая в десятки раз превышает земную.

Поэтому поселения на поверхности Марса строить нельзя. Теоретически процветающая колония может быт построена только под поверхностью Красной планеты, например, в лавовых трубках, туннелях, созданных потоками лавы.

Миф 2: Марс – это холодная пустыня, к которой можно адаптироваться

Иногда в фильмах о Марсе показывают условия, в которых поверхность планеты показана с приемлемыми температурами и давлением. Персонажи даже ненадолго подвергаются воздействию этих условий без каких-либо негативных последствий.

Но для жизни на Марсе понадобится огромное количество кислорода для того, чтобы люди могли дышать в своих жилищах и в скафандрах. Кислород можно извлекать из углекислого газа в атмосфере Марса, но это будет очень сложная задача, требующая большого количества энергии.

Кроме того, Марс не просто холодный, он ледяной. Средняя температура на поверхности составляет минус 62 градуса Цельсия. Для выживания на Марсе необходим постоянный источник пригодного для дыхания воздуха и теплая среда обитания, а также скафандр, достаточно теплый, чтобы поддерживать температуру тела на приемлемом уровне.

Миф 3: низкая гравитация на Марсе безвредна и потенциально может быть преимуществом

Гравитация на марсе составляет примерно 38% от земной. В некоторых фильмах персонажи могут высоко прыгать и легко перемещаться на большие расстояния.

В реальности же воздействие низкой гравитации на человеческий организм со временем будет разрушительным. Исследования показали, что астронавты, длительное время находящиеся в условиях низкой гравитации, теряют примерно 1–1,5% плотности костной ткани в месяц.

Также вероятны долгосрочные осложнения, такие как изменения сердечно-сосудистой системы, проблемы с равновесием и координацией. Чтобы избежать негативных последствий, потребуется система искусственной гравитации на Марсе. Такой технологии в настоящее время не существует. Поселенцам на Марсе придется заниматься интенсивными физическими упражнениями, чтобы избежать потери мышечной и костной массы.

При этом ученые не знают, что произойдет с организмом человека, если он будет находится в условиях низкой гравитации многие годы. Также никто не знает, как будут развиваться дети, родившиеся в таких условиях на Марсе.

Миф 4: выращивать пищу на Марсе просто

Марсианская почва богата перхлоратами. Это группа химических солей, полученных из хлорной кислоты. Они похожи на кухонную соль, но гораздо токсичнее. Поэтому любую почву на Марсе необходимо тщательно очистить, прежде чем на ней можно будет выращивать урожай.

Даже в фильме "Марсианин" главный герой может успешно выращивать картофель только потому, что сценаристы обходят стороной проблему перхлоратов в почве.

Для выращивания еды на Марсе понадобится система очистки почвы, а также рециркуляции воды. Настоящая марсианская ферма больше походила бы на биотехнологическую лабораторию, чем на фермерское поле на Земле.

Миф 5: самая большая проблема — добраться на Марс

Добраться на Марс на самом деле не самая большая проблема, хотя такой полет имеет свои негативные последствия. Полет к Марсу займет от 6 до 9 месяцев, а включая пребывание на планете и возвращение на Землю, пройдет около 2-3 лет. У первых астронавтов, которые отправятся на Марс возникнут проблемы, связанные со стрессом от пребывания в замкнутом пространстве и с ограниченным или полностью отсутствующим контактом с Землей. Но эти проблемы усилятся во время пребывания на Марсе.

К этому стоит добавить понимание того, что в случае чрезвычайной ситуации рассчитывать на помощь с Земли не стоит, ведь никто не прилетит быстро и не решить проблему.

Поэтому у поселенцев на Марсе может развиться сильная депрессия и раздражительность. Люди будут жить в ограниченном пространстве, делать каждый день одно и тоже, есть одну и ту же пищу и дышать тем же переработанным воздухом, а также пить переработанную воду. Это может серьезно пошатнуть психическое здоровье людей на Марсе.

Могут ли люди на самом деле выжить на Марсе?

Беннетт говорит, что технически это возможно. Но для реального выживания на Красной планете, а не такого, как показано в фильмах, потребуются огромные объемы ресурсов с Земли.

В реальности люди могли бы выжить только в высокотехнологичных средах обитания. Там должны существовать мощные системы жизнеобеспечения, необходимый для дыхания воздух, земной климат, обширная защита от радиации, системы водоснабжения и снабжения пищей, а также надежные источники энергии, чтобы все это работало.

Также потребовалось бы множество резервных систем, ведь одна авария может привести к фатальным последствиям для людей на Марсе.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA создали для марсохода на Красной планете уникальную систему GPS. Теперь марсоходу не нужно ждать сообщений с Земли, чтобы принять решение о своем местоположении.