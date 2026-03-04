NASA виявило на Марсі явище, яке лякає людей (відео)

Космічний апарат NASA MAVEN виявив електромагнітний сигнал, який є свідченням існування блискавок на Марсі.

Космічний апарат MAVEN зафіксував незвичайний електромагнітний сигнал на Марсі. Цей сигнал зазвичай створюється блискавками на Землі. Вчені кажуть, що це перше свідчення існування блискавок на Червоній планеті. На Землі блискавки лякають деяких людей. На Марсі ж блискавки могли допомогти зародитися життю. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Phys.

Приклад свистячої хвилі

Земля і Марс багато в чому схожі, але досить відрізняються. Тому вчені не впевнені в тому, що на двох планетах відбуваються однакові явища.

На Землі блискавки пов'язані з хмарами водяної пари, але в атмосфері Марса дуже мало води. Але блискавки на нашій планеті також виникають у гігантських пилових виверженнях вулканів, коли частинки пилу труться одна об одну і створюють електричний розряд. На відео вище можна послухати приклад свистячих хвиль, створюваних блискавкою під час виверження вулкана на Землі.

Моделювання показує, що в пилових бурях на Марсі також виникають електричні розряди схожі на блискавки на Землі. Ймовірно, саме таку блискавку вперше виявив космічний апарат NASA.

Глобальна пилова буря на Марсі. Фотографії космічного телескопа Хаббл Фото: solar-system

Свистячі хвилі — це низькочастотні електромагнітні сигнали, що створюються блискавками, які поширюються через магнітосферу планети вздовж ліній магнітного поля. Свистячі хвилі розсіюються через меншу швидкість поширення низькочастотних хвиль у плазмі іоносфери та магнітосфери. Ці хвилі існують на Землі, а також на Юпітері, Сатурні та Нептуні. Усі ці планети мають глобальне магнітне поле та магнітосферу.

Але Марс не має глобального магнітного поля, але на планеті є локалізовані магнітні поля, що збереглися завдяки намагніченим мінералам у його корі. Це залишки глобального магнітного поля, яке колись існувало. Таким чином, свистячі хвилі хвилі потенційно можуть поширюватися вздовж цих ліній магнітного поля, якщо вони створюються внаслідок активності блискавок у пилових бурях.

Вчені виявили поки що тільки одну свистячу хвилю на Марсі в іоносфері планети на висоті 349 кілометрів над поверхнею. Але цей електромагнітний сигнал дуже схожий на те, що створюють блискавки на Землі.

Якщо блискавки на Марсі існують, то це також має важливе значення для астробіології. Деякі експерименти з вивчення походження життя показали, що електричні розряди можуть ініціювати утворення ключових органічних молекул. Це означає, що блискавки на Марсі могли сприяти зародженню потенційного життя на Червоній планеті. Можливо, у минулому Марс був населеною планетою.

