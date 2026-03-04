Чотири зірки влізуть між Юпітером і Сонцем: знайдена система, компактніша за валізу (фото)

За словами вчених, зоряна система TIC 120362137 є найкомпактнішою з відомих четверних зоряних систем типу 3+1.

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили незвичайну систему з чотирьох зірок. Вона є найкомпактнішою з коли-небудь виявлених четверних зоряних систем типу 3+1. При цьому вченим навіть вдалося визначити подальшу долю рекордної системи. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Нова зоряна система TIC 120362137 складається зі зв'язаних між собою трьох зірок, які обертаються одна навколо одної, і зовнішньої четвертої зірки, яка обертається навколо цього тріо. Уся зоряна система з чотирьох зірок могла б поміститися між Юпітером і Сонцем. Якщо ж брати тільки три зірки, то вони помістилися б в орбіту Меркурія, найближчої до Сонця планети.

За словами вчених, на даний момент зоряна система TIC 120362137 є найкомпактнішою з відомих четверних зоряних систем типу 3+1. Ще один рекорд полягає в тому, що орбітальний період зовнішньої четвертої зірки становить лише 1046 днів. Це найкоротший орбітальний період серед усіх відомих четверних систем типу 3+1.

Автори дослідження вказують на те, що такі зоряні системи як TIC 120362137 трапляються дуже рідко, а тому це важливе відкриття, яке допоможе краще зрозуміти процеси утворення зірок і стабільність їхніх орбіт.

Астрономи з'ясували, що три пов'язані між собою зірки мають більшу масу і температуру, ніж Сонце. А четверта зовнішня зірка холодніша і менш масивна, а отже вона схожа на Сонце.

Зоряна система TIC 120362137: ліворуч показано всі чотири зірки, праворуч — тільки внутрішні три зірки Фото: solar-system

За допомогою комп'ютерного моделювання астрономи змогли з'ясувати подальшу долю зоряної системи TIC 120362137, яка в кінцевому підсумку перетворитися на два білих карлика. Це залишки зірок, маса яких еквівалентна масі Сонця або більша у 2-8 разів. Спочатку такі зірки перетворюються на червоних гігантів, коли їхні розміри збільшуються, а потім вони скидають свої зовнішні шари і стискаються. У підсумку утворюється зірка білий карлик розміром із Землю.

Моделювання показало, що спочатку дві з трьох зірок у системі зіллються, коли наймасивніша зірка стане червоним гігантом, і стануть однією зіркою. Потім це ж відбудеться з третьою зіркою. У підсумку два червоні гіганти також зіллються і стануть одним об'єктом. Ця єдина зірка перетвориться на білий карлик. Четверта зовнішня зірка в системі пройде аналогічний шлях від червоного гіганта до білого карлика. Уся трансформація системи TIC 120362137 займе кілька сотень мільйонів років.

Таким чином у майбутньому з четверної зоряної системи TIC 120362137 перетвориться на подвійну, де один навколо одного обертатимуться два білі карлики з періодом обертання приблизно 44 дні.

При цьому більш масивний білий карлик, продукт злиття трьох внутрішніх зірок, матиме приблизно 89% маси Сонця. Другий білий карлик матиме приблизно 29% маси Сонця.

